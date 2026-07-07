삼전, 과거 16번 어닝 서프라이즈 때 10번 주가 하락

블룸버그 '뉴스에 판다' 전형

삼성전자가 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했음에도 불구하고 주가가 급락하는 것과 관련 '소문에 사고, 뉴스에 판다'는 전형적인 차익 실현이라는 분석이 나왔다.



블룸버그 통신은 7일 삼성전자가 2019년 이후 분기 실적 발표에서 16차례 어닝 서프라이즈를 기록했지만 그중 10차례는 발표 당일 주가가 하락했다면서 이같이 보도했다. 주가가 오늘 적은 6차례에 그쳤다.

삼성전자는 7일 올해 2분기 잠정실적 공시를 통해 매출액 171조원, 영업이익 89조4000억원을 달성했다고 발표했다. 매출은 전년 2분기(74조5700억원) 대비 129.31% 늘었고, 영업이익은 같은 기간 4조6800억원에서 1810.26% 급증했다. 사진은 이날 경기 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 뉴시스

이날도 삼성전자는 2분기 영업이익 컨센서스(시장 평균 전망치·84조1천억원)를 웃도는 실적(89조4천억원)을 발표했지만 주가는 장중 한때 전장 대비 9.7% 내린 수준까지 떨어졌다.



블룸버그는 이런 반응은 투자자들이 호실적을 오히려 위험 회피 신호로 받아들이고 투자를 늘리지 않는 경향을 보여준다고 풀이했다.



인공지능(AI)에 대한 낙관론이 이미 주가에 반영된 상황에서 삼성전자의 호실적이 주가를 끌어올리지 못한다는 것이다.



미국 자산운용사 올스프링 글로벌 인베스트먼트의 게리 탄 포트폴리오 매니저는"실적이 발표될 때쯤이면 이미 대부분의 호재가 주가에 반영돼 있기 때문에 정작 실적이 나오면 투자자들의 예상을 확인시켜주는 것에 불과해 추가 상승보다는 차익 실현으로 이어질 수 있다"고 말했다.



실적 발표를 앞두고 이틀간 삼성전자 주가가 10% 이상 상승했는데, 이는 투자자들이 이미 반도체 업종의 급성장세에 익숙해져, 높은 이익률을 예상하고 있었음을 보여준다.



금융거래 플랫폼 밴티지 글로벌 프라임의 헤베 첸 수석 애널리스트는 "삼성전자의 호실적 발표는 메모리 기업들의 '소문에 사서 뉴스에 파는' 전형적인 순간이 됐다"며 "이번 실적은 AI 메모리 사이클이 여전히 매우 강하다는 것을 확인시켜 주지만 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 주가는 이미 많이 올랐기 때문에 시장이 이런 호재를 미리 반영했다고 봐야 한다"고 말했다.



한편 삼성전자 분기 실적이 컨센서스에 미치지 못한 12차례의 경우 주가가 오른 날(7회)이 내린 날(5회)보다 조금 많았다.

<연합>