“공동주택 온실가스 줄인다”…LH·한난, 신재생 열에너지 구축에 협력

한국토지주택공사(LH)와 한국지역난방공사가 ‘공동주택 열에너지 탈탄소화를 위한 업무협약’을 체결했다.

7일 LH와 한난에 따르면, 이번 협약은 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성과 공동주택 에너지 전환에 대응할 수 있도록, 신재생에너지 설비 설치를 위한 초기 공사비 부담을 완화하고 운영 안정성을 확보하는 등 협력관계를 구축하기 위한 것이다.

한난 본사 전경. 한난 제공

협약으로 양 기관은 △지역난방과 신재생 열원을 연계한 열공급 모델 개발과 실증 △공동주택 히트펌프 설치 관련 기술개발 △신규 택지개발 시 저탄소 집단 에너지 공급모델 발굴 △관련 법령과 제도 개선 대응 등을 추진한다.

양 기관은 이달 실무협의체를 구성하고 혼합열원 적용 대상, 기술검토, 경제성 분석 등을 구체화할 계획이다.

하동근 한난 사장은 “이번 협약은 공동주택 열에너지 분야의 탄소중립 실현을 위해 양 기관이 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “정부의 녹색전환 의지를 부응하기 위한 단계적 이행 기반이 될 것”이라고 말했다.

오주헌 LH공공주택본부장은 “이번 협약은 신재생에너지와 지역 난방의 장점을 연계해 공동주택 열공급의 새로운 방향을 모색하는 출발점”이라며 “공동주택 온실가스 감축과 에너지 효율 향상으로 국민께 친환경 주거환경을 제공하겠다”고 말했다.