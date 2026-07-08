부산 광안대로 출퇴근 통행료 전면 무료…8일부터 평일 50%할인서 확대

부산 남구 대연동과 해운대구 우동을 연결하는 광안대로의 출퇴근 시간대 통행료가 전면 무료화된다.



부산시는 광안대로를 이용하는 근로자 등의 교통비 부담을 덜어주기 위해 8일부터 출퇴근 시간대 광안대로 통행 요금 무료화를 시행한다고 7일 밝혔다.



시는 토요일과 공휴일을 제외한 평일 출퇴근 시간대 기존 50%의 차량 통행료 할인에서 전액 무료로 전환한다. 통행료 무료 시간대는 평일 오전 6∼9시, 오후 6∼8시이며, 해당 시간대 광안대로를 통행하는 모든 차량에 적용된다. 통행료 무료 혜택은 사전 등록 등 별도의 절차 없이 받을 수 있다. 광안대로 통행료는 2009년 8월 처음 출퇴근 시간대에 20% 할인된 이후, 2018년 1월부터 할인율이 50%로 확대됐다. 지난해 5월부터는 출근 시간대 통행료 할인 적용 시간을 기존 오전 7시에서 오전 6시로 1시간 앞당겨 운영하고 있다.



시는 현재 출퇴근 시간대 통행료를 면제하고 있는 을숙도대교와 산성터널에 대한 교통 소통 상황 모니터링을 강화한다. 불필요한 갓길이나 비상 주차대 정차, 과도한 서행 차량 등 혼잡 유발 행위에 대해 지속적인 계도와 함께 필요시 통행료 면제 적용 제외 등 강력한 대책을 검토할 예정이다.



임경모 시 도시혁신균형실장은 “광안대로 출퇴근 시간대 통행료 무료화를 통해 이용자들의 부담이 조금이나마 경감되길 바란다”면서도 “불필요한 갓길 주차나 과도한 서행 등에 대해선 강력한 계도와 대책을 통해 교통 혼잡이 최소화될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.