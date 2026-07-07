흥아해운 부산으로 이전한다

재계 순위 32위 장금상선그룹 소속 흥아해운이 부산으로 이전한다. 흥아해운은 지난해 기준 매출액 1555억원, 근무 인원 340명의 탱커 전문 해운선사다.

전재수 부산시장이 지난 6일 장금상선 본사를 찾아 정태순 회장과 흥아해운 부산 이전에 대한 협의를 진행하고 있다. 부산시 제공

부산시는 HMM, SK해운, 에이치라인해운에 이어 흥아해운이 부산 이전을 결정했다고 7일 밝혔다. 시는 이번 이전 결정에 환영의 입장을 밝히고, 흥아해운이 해양수도 부산에 원활히 정착할 수 있도록 다양한 행정적·재정적 지원방안을 마련해 나갈 계획이다.

시는 또 우수 해운기업의 부산 투자를 유도하기 위해 입지 및 시설 투자에 대한 보조금 지원 등 다각적인 노력을 기울이고 있다. 특히 올해 초부터 수도권 주요 해운기업과 해운협회 등을 상대로 부산의 우수한 투자환경과 지원방안 등을 설명하는 투자 유치 활동을 지속적으로 펼치고 있다.

전재수 시장은 지난 6일 서울 장금상선 본사에서 정태순 장금상선그룹 회장과 우수 해운기업의 부산 투자와 이전에 대한 협조를 요청하기도 했다. 전 시장은 “흥아해운의 이전 결정은 해운기업들이 행정·사법·기업·금융 기능이 집적하는 해양수도 부산에 투자해야 기업 경쟁력을 높일 수 있다는 사실을 확인시켜 준 것”이라고 말했다. 그러면서 “흥아해운이 부산에서 세계적인 해운기업으로 성장할 수 있도록 실질적이고 과감한 지원을 하겠다”고 덧붙였다.