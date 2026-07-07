10대 대전시의회 전반기 의장에 조성칠 선출…부의장 김영미·류수열

조성칠 의장 단독 출마…찬성 21표

부의장 김영미·류수열 선출

민주당 주도 속 전반기 의장단 구성

10대 대전시의회 전반기 의장에 더불어민주당 조성칠 의원(중구1)이 선출됐다. 부의장엔 민주당 김영미·류수열 의원이 뽑혔다.

대전시의회는 7일 열린 제297회 임시회 제1차 본회의에서 의장단을 선임했다.

10대 대전시의회 조성칠 전반기 의장·김영미 제1부의장·류수열 제2부의장(사진 왼쪽부터). 대전시의회 제공

조 의원은 의장에 단독 출마해 재석의원 22명중 찬성 21표, 무효 1표로 선출됐다. 민주당은 22석 중 20석을 차지하고 있다.

조 의장은 8대 시의원을 지낸 재선 의원이다. 고려대 중문과를 졸업한 후 대전충남민주화운동계승사업회 이상, 대전민족예술인총연합 상임이사 등을 지냈다. 더민주대전혁신의회 상임대표와 홍범도장군기념사업회 대전모임 상임대표를 맡고 있다. 앞서 민주당은 지방선거 직후 의원총회를 열어 조 시의원을 전반기 의장에 추대하기로 사전 합의했다.

부의장 선거엔 3명이 출사표를 던졌으며 김영미 의원(서구2)과 류수열 의원(중구2)이 각각 1·2부의장에 당선됐다.

국민의힘 비례대표로 입성한 조재철 의원도 출마했으나 떨어졌다.

조 의장은 “10대 의회는 이전과 다른 방식으로 운영돼야 한다”며 “집행부와 협력할 것은 협력하되 시민 세금이 어떻게 쓰이는지 끝까지 묻고 따지겠다”고 말했다. 이어 “시민에게는 더 낮고 집행부엔 당당하며 더 따뜻한 의회를 만들겠다”고 덧붙였다.

대전시의회는 8일 개원해 9일 행정자치·복지환경·산업건설·교육 등 4개 상임위원장 선거와 의회운영위원을 선임한다. 13일엔 운영위원장 선거와 함께 예산결산특별위원회 위원을 뽑고 24일 윤리특별위원회 위원 선임을 끝으로 전반기 원구성을 마무리하게 된다.