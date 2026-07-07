롯데칠성 클라우드, 맛 리뉴얼로 승부수…“깊은 풍미·부드러운 목넘김”

‘클라우드’는 롯데칠성음료가 2014년 4월 선보인 프리미엄 맥주다. 출시 초부터 맥즙 발효원액 100%, 몰트 100%라는 차별적 특징을 앞세웠다.

7일 롯데칠성음료에 따르면 클라우드는 원료들의 맛과 향을 최대한으로 끌어 올리고 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 살리고자 ‘오리지널 그래비티 공법’을 적용했다. 이 공법은 맥주 발효원액에 추가로 물을 타지 않고 발효 시 농도 그대로 제품을 만드는 공법으로 정통 맥주를 추구하는 독일, 영국, 북유럽 등의 프리미엄급 맥주가 채택하고 있다.

클라우드 500ml 캔. 롯데칠성음료 제공

클라우드는 엄선된 홉과 호주·캐나다산 프리미엄 맥아만을 사용한 100% 올 몰트맥주다. 부재료(옥수수 전분 등)를 섞지 않아 맥아 특유의 묵직한 바디감과 고소한 풍미가 특징이다.

2014년 출시 후 클라우드는 변화하는 소비자의 취향에 맞는 맥주를 제공하고자 지속적인 리뉴얼을 진행했으며, 지난 5월에는 맥주 맛을 구성하는 향과 아로마, 바디감 등 다양한 미각 요소 가운데 단맛과 쓴맛의 비율 조정을 거쳐 맛의 밸런스를 최적화했다. 특히 기존의 진하고 풍부한 맛을 유지하는 동시에 잔당과 쓴맛의 조율을 통한 음용감 개선으로 뛰어난 목 넘김을 선사한다.

클라우드는 지난 5월 음용감을 개선한 알코올 도수 5도인 ‘클라우드’와 지난해 1월 출시한 알코올 도수 1도 미만의 저칼로리 비알코올 맥주인 ‘클라우드 논알콜릭’, 그리고 지난 4월 국내 최초 오트(Oat) 생 라이트 맥주인 ‘클라우드 크러시’ 등의 라인업을 보유하고 있다.

한편 클라우드는 지난달 28일에는 부산 사직야구장에서 롯데자이언츠와 함께 야구장을 찾은 관객을 대상으로 ‘팬사랑 페스티벌’을 개최하며 ‘클라우드 OX 퀴즈’ 등 다양한 브랜드 체험행사를 진행했다.

롯데칠성음료 관계자는 “국내 맥주 시장에서 차별화된 고유한 가치와 맛을 가진 ‘클라우드’를 다양한 소비자 접점에서의 적극적인 마케팅을 통해 클라우드만의 매력을 소비자들이 더욱 잘 알 수 있도록 더욱 노력할 예정”이라고 말했다.