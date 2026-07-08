HMM, 유럽∼서아프리카 노선 첫 출항

지선 별도 운항 피더선 5척 투입

‘허브 앤드 스포크’로 운송 효율 ↑

HMM이 유럽과 서아프리카를 잇는 신규 컨테이너 노선 운항을 시작했다. 대형 컨테이너선이 도착한 거점 항만에서 주변 항만으로 화물을 다시 운송하는 지선 서비스다.



HMM은 7일 신규 컨테이너 서비스인 ‘MA2’(Mediterranean West Africa)의 첫 항차를 시작했다고 밝혔다. 이 노선은 기존 아시아∼유럽(지중해) 항로와 연계해 HMM 자영 터미널이 있는 스페인 알헤시라스를 거점으로 서아프리카 주요 항만을 연결한다.

HMM이 유럽·아프리카 지역 허브 항만으로 활용하는 스페인 알헤시라스 항만의 자영터미널(TTIA). HMM 제공

MA2 서비스에는 피더선 5척이 투입되며 왕복 운항 기간은 35일이다. 피더선은 대형 컨테이너선이 기항하는 주요 항만과 주변 항만을 연결하는 중소형 선박이다. 기항지는 알헤시라스를 시작으로 모로코 탕헤르, 세네갈 다카르, 가나 테마, 나이지리아 레키, 코트디부아르 아비장이다.



이번 노선은 최원혁 사장 취임 이후 추진한 ‘허브 앤드 스포크’(Hub & Spoke) 전략의 첫 사례다. HMM은 기존 아시아∼유럽 노선의 거점인 알헤시라스에서 서아프리카 각 항만으로 화물을 다시 운송해 화주들의 운송 경로 선택 폭을 넓힐 수 있을 것으로 보고 있다. 혼잡도가 높은 서아프리카 항만 구간을 별도 지선으로 운영하는 만큼 초대형선의 운항 지연을 줄이고 운송 효율도 높일 수 있을 것으로 기대한다.



HMM은 지난해부터 올해까지 선박 발주와 중고선 매입 등을 통해 피더선 27척을 확보했다. HMM 관계자는 “주요 허브 항만을 중심으로 대형선과 피더선을 연계한 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.