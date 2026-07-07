‘3살’ 쌍둥이 판다, 국내서 마지막 생일

에버랜드 루이바오·후이바오

국제협약 따라 中 이동 앞둬

에버랜드 판다월드에서 국내 최초의 쌍둥이 판다로 태어난 루이바오와 후이바오 자매가 7일 세 돌을 맞았다. 국제 협약에 따라 만 4세 전에 중국으로 돌아가야 하는 루이바오와 후이바오가 우리나라에서 보내는 마지막 생일이 될 전망이다.



삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 이날 판다 세컨드하우스에서 강철원·송영관 등 판다 주키퍼들과 400대 1의 경쟁률을 뚫고 초청된 고객들이 모여 쌍둥이 판다의 세 돌을 축하하는 특별한 생일잔치를 열었다고 밝혔다.

세 돌을 맞은 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오가 7일 경기 용인시 처인구 에버랜드 ‘판다 세컨드하우스’에서 대나무로 만든 대형 생일 케이크를 먹고 있다. 용인=뉴시스

에버랜드 주키퍼들은 루이바오와 후이바오를 위해 판다가 좋아하는 대나무로 만든 대형 생일 케이크를 준비했다. 송 주키퍼는 쌍둥이 판다가 나란히 앉을 수 있도록 나무로 직접 제작한 벤치도 선물했다.



2023년 7월 7일 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 각각 180g과 140g으로 태어난 루이바오와 후이바오는 현재 몸무게가 80㎏을 넘길 만큼 건강하게 자랐다. 에버랜드 관계자는 “중국 측과 협의해 가장 적합한 시기에 안전하게 이동될 수 있도록 준비해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 이들의 언니인 푸바오는 만 4세가 되기 전인 2024년 4월 중국 쓰촨성 워룽 선수핑 판다기지로 옮겨졌다.