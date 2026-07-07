추경호, “공직사회 안 망하지만 중소기업은 사투~기업인 시각서 행정 펴라”

“공직사회는 1년 동안 망할 일이 없지만, 중소기업인들은 매일매일 치열하게 사투를 벌입니다. 공직사회 전체가 철저히 기업인의 시각에서 살피고 고민하며 ‘속도전’을 펼쳐주십시오.”

추경호 시장이 ‘2026 대구∙경북 중소기업인대회’에 참석해 축사를 하고 있다. 대구시 제공

추경호 대구시장은 7일 호텔인터불고 대구에서 열린 ‘2026 대구∙경북 중소기업인대회’에 참석해 공직사회의 근본적인 태도 변화와 신속한 행정 지원을 강력히 주문했다. 추 시장은 이날 축사에서 “현재의 대기업들도 모두 중소기업에서 출발했다”며 “중소기업이 없으면 대기업도, 지역경제도 존재할 수 없다”고 강조했다.

대구시에 따르면, 현재 지역 중소기업은 총 35만여 개로 전체 기업의 99.9%를 차지한다. 지역 고용의 92.3%를 책임지고 있어 실질적인 지역경제를 지탱하는 버팀목 역할을 도맡고 있다. 추 시장은 취임 초기부터 강조해 온 경제 활성화 정책을 언급하며 “대구의 최우선 과제는 단연 경제”라고 못 박았다. 이어 “미래산업 육성과 과감한 규제 혁신을 통해 지역경제의 체질을 근본적으로 바꾸는 ‘대구경제 대개조’를 민선 9기 시정의 핵심축으로 삼겠다”고 강조했다.

기업활동을 가로막는 해묵은 규제에 대한 과감한 혁신을 예고했다. 추 시장은 “비상경제대책회의를 상시 가동해 기업 현장의 건의사항과 개선 과제를 면밀히 살필 것”이라며 “기업활동에 걸림돌이 되는 조례와 규제를 과감히 혁신해 나가겠다”고 약속했다.

추경호(가운데) 시장이 대구시장상 수상자들과 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

앞서 추 시장은 지난 6일 열린 간부회의에서 “규제개선 건의 창구를 전격 개설해 기업 현장의 목소리를 가장 가까이서 청취하라”며 “특히 검토 결과가 나오기 전이라도 현재 진행 상황부터 기업에 신속하게 피드백(응답)하라”고 지시를 내린 바 있다.

아울러 대구시는 9일 시장 주재로 첫 ‘비상경제대책회의’를 개최한다. 추 시장은 이를 시작으로 회의를 상시 가동해 기업 현장의 건의사항과 애로사항을 지속적으로 청취하는 한편, 기업 활동의 발목을 잡는 조례와 규제를 과감히 혁신해 나갈 방침이다.

한편, 이날 시상식에서 은탑 산업훈장을 받은 김은태 데스코 대표를 비롯해 황배근 신신엠앤씨 대표(대통령 표창), 진덕수 대홍코스텍 대표∙황영권케이피이테크놀로지 대표∙이세철 대신공업 대표∙김조은 대구경북천연염색협동조합 이사장(이상 대구시장상) 등 총 46명이 수상의 영예를 안았다.