전국 많은 비…낮 최고 33도 무더위 [내일날씨]

돌풍·천둥·번개 동반 강한 비

충남·전북 많은 곳 200㎜ 이상

수요일인 8일은 전국이 대체로 흐리고 대부분 지역에 비가 내리겠다. 중부지방과 전북을 중심으로 많은 비가 예상되는 가운데 전국 대부분 지역에서는 낮 기온이 30도 안팎까지 올라 무덥겠다.

비가 내린 7일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

7일 기상청에 따르면 8일 새벽부터 9일 밤사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 강원내륙·산지 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 강원동해안 5~50㎜, 대전·세종·충남 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 충북 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)이다.

전북은 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 전남북서부 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 광주·전남(북서부 제외) 10~40㎜, 경북중·북부 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 대구·경북남부 20~60㎜, 경남서부내륙 5~40㎜, 제주도는 5㎜ 안팎의 비가 예보됐다.

중부지방과 전북, 전남북서부, 경북중·북부에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리면서 호우특보가 발표될 가능성이 있다. 기상청은 시설물 관리와 안전사고에 유의해 달라고 당부했다.

아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 26~33도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 25도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 25도, 대전 23도, 청주 25도, 광주 24도, 전주 24도, 대구 23도, 부산 23도, 제주 25도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 26도, 수원 28도, 춘천 27도, 강릉 32도, 대전 30도, 청주 31도, 광주 30도, 전주 30도, 대구 32도, 울산 31도, 부산 28도, 제주 32도로 예상된다.

경기남동부와 강원남부내륙, 대전, 충북중·남부, 전북북서부, 전남남동부, 경상권, 제주도 일부 지역에는 폭염특보가 발효 중이다. 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도 안팎까지 오르겠고, 폭염특보가 발효된 지역은 33도 안팎까지 올라 무덥겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.