인천 서해구의회, 제10대 전반기 원 구성 마무리

인천시 행정체제 개편으로 7월 새롭게 출범한 서해구의회가 제10대 전반기 원 구성을 마무리했다. 서해구의회는 7일 오후 본회의장에서 제282회 임시회 제2차 본회의를 열어 3개 상임위원회 위원을 선임했다고 밝혔다.

이날 치러진 상임위원장 선거에서 의회운영위원장 공정숙 의원(다선거구), 기획행정안전위원장 김원진 의원(가선거구), 복지환경도시위원장 임기현 의원(라선거구)이 각각 선출됐다. 위원 구성도 함께 마쳤다. 원 구성을 확정한 구의회는 8일 상임위별 제1차 위원회를 열어 부위원장을 선임하고 본격적 의정활동에 들어간다.

의회는 이번 임시회 중 남은 9일의 회기 동안 ‘2026년도 하반기 주요 업무보고’ 청취 및 구정 현안을 점검하고 조례안 등을 심사할 예정이다. 심사를 거친 안건들은 회기 마지막 날인 16일 제3차 본회의에서 최종 의결된다.

고선희 의장은 “의장단 선출에 이어 상임위 구성까지 모두 원만하게 완료됐다”며 “각 상임위가 지닌 전문성 바탕의 집행부에 대한 합리적인 견제와 대안을 제시하는 한편 존중·협치로 일하는 의회 모범이 될 것”이라고 말했다.