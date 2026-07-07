포항e요양병원-한강성심병원, 욕창 치료 전문화 업무협약

포항서도 수도권 수준의 욕창 치료체계 구축



포항e요양병원이 욕창 치료의 전문성을 높이고 지역 의료서비스의 질을 한 단계 끌어올리기 위해 국내 최고 수준의 화상 전문병원인 한림대학교 한강성심병원과 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

포항e요양병원은 최근 병원에서 한강성심병원과 욕창 치료 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결하고, 전문 의료기술 교류와 교육, 치료 협력 등을 통해 지역 욕창 치료 역량을 강화하기로 했다.

포항e요양병원이 욕창 치료의 전문성을 높이고 지역 의료서비스의 질을 한 단계 끌어올리기 위해 국내 최고 수준의 화상 전문병원인 한림대학교 한강성심병원과 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 이재원 포항e요양병원장, 허준 한강성심병원장). 포항e요양병원 제공

욕창은 피부가 장시간 지속적인 압력이나 마찰을 받아 혈액순환이 차단되면서 발생하는 피부 및 조직 손상을 말한다.

장기간 침상생활을 하는 노인과 중증 환자들에게 흔히 발생하며, 치료가 늦어질 경우 감염과 패혈증 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있어 환자의 생명까지 위협하는 질환이다.

또한 욕창은 환자의 신체적 고통뿐 아니라 장기간 치료에 따른 의료비와 돌봄 비용 증가 등 사회적 부담도 매우 큰 질환으로 알려져 있다.

이러한 이유로 장기요양 환자가 많은 요양병원에서는 욕창 예방과 치료가 의료의 중요한 과제로 꼽힌다.

이번 협약은 포항 지역 최초의 요양병원인 포항e요양병원이 욕창 치료의 전문화를 위해 추진한 것이다.

특히 화상 치료 분야에서 국내 최고 권위를 인정받고 있는 한강성심병원의 전문 의료기술과 임상 경험을 공유받게 된다는 점에서 의미가 크다.

화상과 욕창은 발생 원인은 다르지만, 피부와 연부조직이 손상된다는 점에서 치료 원칙과 상처 관리 기법에 공통점이 많은 만큼 화상 전문 의료진의 경험은 욕창 치료에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

앞서 포항e요양병원 의료진과 직원들을 대상으로 특강을 진행한 한강성심병원 허준 병원장은 "그동안 치료 결과를 살펴보니 포항에도 욕창 치료에 이렇게 열심히 노력하는 병원이 있다는 사실에 놀랐다"며 "앞으로 양 기관이 협력해 더욱 수준 높은 치료가 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

포항e요양병원 이재원 원장은 "우리나라 의료는 중증 질환일수록 수도권 대형병원으로 환자가 집중되는 현실이지만, 꾸준한 치료와 관리가 무엇보다 중요한 욕창 치료만큼은 지역에서도 대도시에 뒤지지 않는 치료 성과를 만들 수 있다는 자신감을 갖게 됐다"며 "이번 협약을 계기로 환자와 보호자들이 먼 곳까지 가지 않고도 수준 높은 욕창 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 포항e요양병원은 앞으로 한림대학교 한강성심병원과의 긴밀한 협력을 통해 전문 의료진 교육, 치료기술 교류, 임상 자문 등을 지속적으로 확대해 지역 욕창 치료의 수준을 높이고 환자 중심의 전문 의료서비스를 대폭 강화해 나갈 방침이다.