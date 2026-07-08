인천공항, 개항 25년 만에 누적 여객 10억명

세계 허브공항 중 최단기 달성

日 노선 이용객 최다… 中·美 순

인천공항이 개항 25년 만에 누적 여객 10억명을 달성했다.



인천국제공항공사는 2001년 3월 29일 개항한 이후 누적 여객 10억명을 달성하는 데 25년 3개월(9232일)이 걸려 전 세계 주요 허브 공항 가운데 최단 기간 대기록을 달성했다고 7일 밝혔다.

여행객들 인산인해 7일 인천국제공항 제2여객터미널 면세 구역이 여행객들로 북적이고 있다. 인천국제공항공사는 이날 인천공항이 2001년 3월 개항한 지 25년3개월 만에 누적 이용객 수 10억명을 달성해 전 세계 주요 허브 공항으로는 최단 기간 기록을 세웠다고 밝혔다. 인천공항=뉴스1

인천공항과 경쟁 관계인 독일 뮌헨공항은 33년 10개월, 싱가포르 창이공항은 35년 5개월, 일본 나리타공항은 39년 2개월, 아랍에미리트(UAE) 두바이공항은 58년 2개월이 소요됐다.



개항 이후 일일 여객이 가장 많았던 날은 지난 2월14일(24만7104명)이며 여객이 가장 적었던 날은 코로나19 팬데믹 기간인 2021년 4월19일(2539명)이다.



국가별로는 일본 노선 이용객이 2억479만명으로 가장 많았다. 이어 △중국 1억8537만명 △미국 8610만명 △베트남 6707만명 △태국 5925만명이 뒤를 이었다. 도시별로는 △나리타 6074만명 △홍콩 5062만명 △간사이 4811만명 △방콕 4499만명 △타이베이 3232만명 노선 순으로 나타났다.



항공사별로는 대한항공 이용객이 3억915만명으로 가장 많았다. 이어 △아시아나항공 2억811만명 △제주항공 4831만명 △진에어 3796만명 △티웨이항공 2777만명 순으로 분석됐다.



누적 여객 10억명 시대를 맞아 인천공항은 국제공항협의회(ACI) 기준 세계 3위 공항으로 도약했다. 지난해 국제 여객 7407만1475명, 국제 화물 295만4684t을 기록한 실적이 증명하고 있다. 환승객은 일본 등 주변 지역 환승 수요를 흡수해 804만6572명을 유치했다.