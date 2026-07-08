EBS 일타강사 ‘영등포 진학캠프’ 뜬다

8월 7∼8일 국영수 특강

과목별 고1·2학년 150명 모집

고교학점제 입시전략 상담도

서울 영등포구가 다음 달 초 구에 거주하거나 관내 고등학교에 다니는 1~2학년 학생들을 대상으로 ‘EBS 일타 강사와 함께하는 진학 캠프’를 운영한다. EBS를 대표하는 강사들의 국영수 등 과목별 학습법 특강과 함께 진학 설계 멘토링이 이뤄진다.



구는 7일 캠프의 모든 일정에 참여할 수강생 50명을 선착순 모집하고 국영수 특강별로 100명을 추가 모집한다고 밝혔다. 이에 따라 국영수 특강은 150명씩 들을 수 있다. 구는 공신력 있는 EBS 강사진을 초청해 학생들에게 공교육 중심의 진학 지원을 강화하고 양질의 강의를 무료로 제공해 사교육비 부담을 완화하기 위해 이번 행사를 마련했다.



진학 캠프는 다음 달 7∼8일 이틀간 지하철 영등포시장역 인근 청소년미래진로센터에서 열린다. EBS 강사진의 과목별 학습법 특강, 입시 전략 전문가와 대학생 멘토단이 함께하는 맞춤형 진학 멘토링으로 진행된다. 국어는 윤혜정 강사, 영어는 정승익 강사, 수학은 심주석 강사가 내신과 수능을 함께 준비할 수 있는 자기 주도 학습 전략을 알려준다.



또 윤윤구 EBS 입시 전략 대표 강사가 고교학점제에 맞춘 과목 선택 전략과 교과 연계 탐구 활동 설계 방법을 소개한다. 서울대·고려대·연세대 재학생으로 꾸려진 멘토단은 자신의 학습법과 입시 준비 과정, 학교 생활 노하우 등을 전하는 멘토링에 나선다.