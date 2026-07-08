고소영 "장동건 정말 다정해…그게 당연한 줄 알았다"

배우 고소영이 남편 장동건의 다정함을 당연하게 생각했다고 했다.

고소영은 7일 자신의 유튜브 채널에서 장동건에 대해 얘기했다.

그는 남편에게 의지하는 습관이 있다며 "나도 지금 생각해 보면 잘못된 것 같다. 내가 검색해서 보면 되는데 맨날 우리 신랑한테 '자기야, 날씨 어떻대'라고 물어본다"고 말했다.

고소영은 "요즘은 신랑이 더위를 많이 타서 옷을 잘못 입게 되는 경우가 있다. 그러면 또 '왜 이렇게 알려줬냐'고 화를 낸다. 내가 검색하면 되는데 괜히 신랑한테 물어본 내가 잘못이다"고 했다.

고소영은 자신이 화를 내도 장동건이 매번 검색을 해준다고 했다.

그는 "또 물어봐도 또 똑같이 다 검색해주고 알아봐 주고 다 해준다"고 말했다.

고소영은 "또 '맛집 어때' '여긴 어때' 하고 물어봐도 다 검색해주고 알아봐 준다"고 했다,

고소영은 하와이 여행 브이로그를 언급하며 "이번에 브이로그를 보면서 새삼 느꼈다. 우리 신랑이 정말 다정하더라"고 말했다.

이어 "평생 그렇게 살아와서 그런지 나는 그게 당연한 줄 알았다"고 덧붙였다.

<뉴시스>