재혼하는 오윤아 면사포 썼다 "진심으로 감사합니다"

최근 재혼 소식을 알린 배우 오윤아가 면사포 쓴 모습을 공개하며 팬을 향해 "감사하다"고 했다.

오윤아는 7일 소셜미디어에 평상복 차림에 면사포만 쓴 사진을 올린 뒤 "축하해 주셔서 진심으로 감사드린다. 앞으로 더 감사한 마음으로 예쁘게 살아가겠다"고 말했다.

또 "여러분의 뜨거운 응원과 축하로 저희 온 가족이 너무 기뻐하고 행복하다. 정말 감사하다"고 했다.

오윤아는 지난 3일 자신의 유튜브 채널에서 결혼한다고 했다.

소속사에 따르면, 오윤아는 이미 혼인신고를 하고 합가해 결혼 생활을 하고 있다. 다만 결혼식 일정 등은 정해지지 않았다.

오윤아는 상대 남성이 연예인이 아니라고 했다.

오윤아는 "상대가 일반인이라 더 조심스러운 게 있다, 열심히 잘 살아가고 있고 변한 게 없다. 지금처럼 많이 응원해달라. 우리는 열심히 더 즐겁게 살 예정"이라고 말했다.

1980년생인 오윤아는 2007년 결혼했고, 그 해 8월 아들을 낳았다. 2015년 이혼했고, 발달장애를 가진 아이를 홀로 키웠다. 아들과 함께하는 일상을 그간 유튜브를 통해 공개해왔다.

<뉴시스>