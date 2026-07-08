방탄소년단 '아리랑'·제니 '드라큘라', 빌보드 메인차트 붙박이

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 미국 빌보드 메인 차트에서 장기 집권 중이다.

7일(현지시간) 빌보드 최신 차트(11일 자)에 따르면, 방탄소년단 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'은 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 19위를 차지했다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

'아리랑'은 이로써 해당 차트 톱20에 통산 15주간 머물렀다.

이 앨범의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 '핫 100' 76위로 15주 연속 차트인했다.

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 글로벌 팝스타 제니가 호주 출신 사이키델릭 록 밴드 '테임 임팔라'와 협업한 곡 '드라큘라(Dracula)'는 '핫 100'에서 지난 주보다 2계단 상승한 8위를 차지했다. 이 차트 자체 최고 순위다.

이와 함께 하이브(HYBE) 걸그룹들인 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)의 컬래버레이션 싱글 '아이코닉 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)'는 이번 주 '핫100' 49위를 차지했다. 해당 차트에 3주 연속 들어왔다.

캣츠아이의 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'는 '빌보드 200' 128위를 차지했다. 53주 연속 차트인이다. 이들의 데뷔 EP 'SIS'는 185위를 차지하며 통산 20주째 들어왔다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST는 이번 주 '빌보드 200'에서 23위를 차지했다. 지난해 6월20일 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개된 이후 54주째 해당 차트에 머물고 있다.

방탄소년단 소속사 빅히트 뮤직의 신인 그룹 '코르티스(CORTIS)'의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 이번 주 '빌보드 200' 97위다. 8주 연속 해당 차트에 들어왔다.

앞서 예고된 대로 K-팝 대세 그룹 '에이티즈(ATEEZ)'가 이번 주 '빌보드 200' 정상에 올랐다. 에이티즈는 이로써 2023년 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)', 2024년 미니 11집 '골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part.2)'에 이어 통산 세 번째 '빌보드 200' 정상에 오르는 기쁨을 누렸다. '아티스트 100'에서도 1위를 차지했다.

한편, 미국 컨트리 싱어송라이터 엘라 랭글리의 '추진 텍사스(Choosin’ Texas)'은 이번 주에도 '핫100' 1위를 지키며, 통산 12주째 정상에 올랐다. 1958년 8월부터 집계한 '핫100' 차트에서 12주 이상 1위를 기록한 노래는 25곡인데 컨트리 곡으로는 이례적으로 '추진 텍사스'가 포함됐다.

<뉴시스>