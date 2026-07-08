전장연, 빗길 속 휠체어 버스 탑승 시위…출근길 큰 혼선없이 종료

전국장애인차별철폐연대(전장연)이 8일 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 출근길 버스 탑승 시위를 벌였다.



지난 1일 버스 탑승 시위에서는 버스에 탑승하지 못한 활동가들이 출발하려는 버스 기사와 실랑이를 벌이며 차량 정체가 빚어졌으나, 이날은 큰 혼선은 빚어지지 않았다.

박경석 전국장애인차별철폐연대(전장연) 대표와 회원들이 8일 서울 종로구 혜화동로터리 버스정류장에서 열린 '출근길 버스 탑니다!' 시위에서 교통약자이동권보장법 전면 개정을 촉구하고 있다.

박경석 전장연 대표 등 우비를 입은 활동가 20명은 이날 오전 8시 10분께부터 약 30분간 서울 종로구 혜화로터리 인근 버스정류장에서 장애인 이동권 보장을 촉구하며 '출근길 버스 탑시다' 제2차 시위를 벌였다.



휠체어를 탄 활동가들은 오전 8시 25분께부터 차례로 저상버스가 도착하면 리프트를 통해 버스에 탑승하고, 일반 버스가 도착하면 다른 활동가의 도움을 받아 계단으로 버스에 올랐다.



버스에 탄 승객들에게 "휠체어 이용자가 탑승해야 한다"며 자리를 마련해달라고 부탁하기도 했다.



이 과정에서 일부 시민이 목적지까지 가지 못해 욕설하며 버스에서 하차하기도 했다.



전장연은 교통약자이동권보장법 전면 개정을 촉구하며 지난 1일을 시작으로 매주 수요일 혜화동 일대에서 출근길 버스 탑승 시위를 벌인다.

<연합>