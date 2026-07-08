한미일 외교장관, NATO 계기 회담…SMR 협력각서 체결

한반도 비핵화 원칙 견지…원전·AI 등 경제안보 협력 확대

조현 외교부 장관이 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 미국, 일본 외교 수장과 만나 북한 문제와 경제안보 협력 방안을 논의하고, 소형모듈원자로(SMR) 협력각서 체결을 통해 원전 협력 기반을 강화했다.

조현 외교부 장관(오른쪽부터), 마르코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 7일(현지시간) 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 한·미·일 외교장관회의를 하고 있다. 외교부 제공

외교부는 조 장관이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 마르코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 한·미·일 외교장관회의를 개최했다고 밝혔다. 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 약 9개월 만이다.

조 장관은 올해 첫 한·미·일 외교장관회의 개최에 의미를 부여하며 글로벌 복합 위기 속에서 신뢰할 수 있는 우방국 간 협력의 중요성을 강조했다. 루비오 장관과 모테기 외무상도 이에 공감하며 한·미·일 협력을 지속 확대해 나가자는 데 뜻을 같이했다.

3국 장관은 한반도 정세를 평가하고 북한의 불법 사이버 활동 대응을 포함한 대북 공조를 지속하기로 했다. 또 한반도 비핵화 원칙을 견지하는 가운데 대화와 외교를 통한 평화·안정 노력을 이어가기로 했으며, 초국경범죄 대응과 재난구호·인도적 지원, 북극 등 분야에서도 협력을 확대하기로 했다. 아울러 동북아와 중동 등 지역·글로벌 정세를 논의하고 역내 평화와 안정을 위해 긴밀히 공조하기로 했다.

경제안보 분야에서는 원자력, 인공지능(AI), 양자기술 등 첨단기술 협력을 심화하고 공급망 회복력 강화와 경제적 강압 대응을 위한 공조를 강화하기로 했다. 특히 이날 체결된 한·미·일 SMR 협력각서는 3국 기업 간 컨소시엄 구성, 수출 대상국 사업 자금 조달과 역량 강화, 기술·연료·장비·서비스 지원 등을 담고 있다.

세 장관은 앞으로도 최대한 자주 만나 긴밀한 소통을 이어가고, 분야별 협력 성과를 구체화하기 위해 한·미·일 사무국의 역할도 지속적으로 독려해 나가기로 했다.