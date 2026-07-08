딘딘 "월드컵 16강 못 간다 했다가…4년 동안 사과"

가수 딘딘이 2022 카타르 월드컵 당시 불거진 발언 논란을 회상했다.

7일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 '무개념 졸업식 딘딘 이미지 떡상 비결 | 알딸참 시즌3 EP.3'라는 제목의 영상이 공개됐다.

딘딘. 유튜브 채널 '알딸딸한 참견' 캡처

딘딘은 과거 자신의 발언을 돌아보며 2022 카타르 월드컵 당시를 떠올렸다.

딘딘은 "축구 프로그램을 많이 찍었다"며 "전문가들은 방송에서는 '16강 갈 수 있다'고 말하지만 카메라가 꺼지면 '쉽지 않다'고 이야기하더라"고 말했다.

이어 "그걸 듣다 보니 나도 괜히 '소신병'에 걸렸다"며 "라디오 생방송에서 '왜 자꾸 희망회로를 돌리게 하냐. 못 가는 거 다 알면서 왜 자꾸 간다고 하냐'고 말했다"고 회상했다.

해당 발언은 이후 논란으로 번졌다. 딘딘은 "다음 날 '손흥민 저격'이라는 기사가 나오더라. 일이 점점 커져 친구들한테도 연락이 왔다"며 "'술자리에서 할 이야기를 왜 방송에서 했냐'고 하더라"고 했다.

2022 카타르 월드컵에서 한국 축구대표팀은 포르투갈을 꺾고 16강 진출을 확정했다. 딘딘은 당시 코로나19에 걸려 격리 중이었다며 "골이 들어가는 순간 나도 너무 기뻤는데, 동시에 전화가 막 오더라"고 말했다.

그는 "규현이 형이 전화해서 '이제 못 보겠다'고 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

딘딘은 당시를 두고 "정말 많이 반성했다. 좋은 격리였다"며 "'16강을 바라지만 쉽지는 않을 것 같다'고 말했으면 됐을 텐데 표현이 너무 강했다"고 털어놨다.

이어 "그 이후로 4년 동안 계속 사과하고 다녔다"고 말했다.

<뉴시스>