비정규직→정규직 전환해 올해 1247명 정부 지원 받았다

보건·사회복지업 30%로 비중 제일 커

#지방에 있는 정보통신(IT) 기업 A사는 지역의 우수한 청년 인재를 확보하기 위해 청년 4명을 정규직으로 전환했다. 임금도 월 25만원 인상했다. 고용노동부의 정규직 전환 지원 사업이 있었기에 가능한 일이었다.

노동부가 정규직 전환 지원 사업의 상반기 추진 실적을 8일 발표했다. 해당 사업은 올해 2년 만에 재개된 것이다. 6개월 이상 근속한 비정규직 노동자를 정규직으로 전환하거나 직접 고용한 30인 미만 기업을 대상으로 전환 노동자 1인당 월 최대 60만원을 최대 1년간 지원한다. 기본 40만원에 전환 후 월평균 임금이 20만원 이상 인상된 경우에는 20만원이 추가 지원된다.

노동부가 정규직 전환 지원 사업의 상반기 추진 실적을 8일 발표했다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지. Chat GPT 생성

노동부에 따르면 올해 6월까지 목표 인원 2010명 대비 1247명(62.0%)을 지원했다. 사업장 기준으로는 740곳이다. 업종별로는 보건·사회복지업이 29.7%로 제일 많았다. 이어 제조업 15.5%, 도·소매업 13.9%, 과학·기술서비스업 7.5%, 정보통신업이 6.5%로 나타났다.

정규직 전환 지원 사업에 참여한 기업들은 지원금이 청년 인재를 확보하는 데 도움이 됐다고 밝혔다. 지방 IT 기업 B사는 연구개발(R&D) 프로젝트 종료 이후에도 청년 노동자 2명을 정규직으로 전환하며 고용을 이어갔다.

노동부는 하반기에도 정규직 전환 지원을 지속한다. 사업 참여를 희망하는 기업은 고용24 누리집 또는 가까운 고용센터에서 상담한 뒤 신청하면 된다.

서명석 노동부 근로기준정책관은 “정규직 전환은 노동자의 고용 안정은 물론 기업의 경쟁력을 높이는 투자”라며 “중소기업의 부담을 덜고 청년을 비롯한 더 많은 노동자가 안정적인 일자리에서 일할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.