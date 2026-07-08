[속보] 고민정, 민주당 대표 출마…“‘모두의 민주당’이 될 수 있게 하겠다”

文의 ‘성과’ 계승, 李 정부 성공 뒷받침 강조

더불어민주당 고민정 의원이 차기 당 대표 선거 출마를 8일 선언했다.

더불어민주당 고민정 의원이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 차기 당 대표 출마를 선언하고 있다. 뉴스1

고 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “윤석열 정부에서 훼손한 문재인의 성과를 계승하고, 이재명 정부의 성공을 뒷받침하는 민주당을 만드는 데 앞장서겠다”며 이같이 밝혔다.

이어 “지방선거에서 민심은 민주당에 회초리를 드셨고, 20·30 청년 세대는 민주당을 철저하게 외면했다”며 “그들에게 민주당은 격차를 만들고 방치한 기득권 세력이며, 계층 이동 사다리를 오른 뒤 걷어차버린 위선적 세력이었다”고 강조했다.

그러면서 “민심의 경고 앞에 우리가 부족했던 게 무엇인지 치열하게 성찰하고, 대안을 모색하는 것이 지금 우리가 해야 할 일”이라고 덧붙였다.

계속해서 “김대중의 인내와 성공, 노무현의 도전과 개혁, 문재인의 포용과 도약 속에 커온 민주당이 국민 다수 이해를 대변하고 국민 삶을 하나씩 개선해나가는 ‘모두의 민주당’이 될 수 있게 하겠다”고 강조했다.

앞서 고 의원은 같은 날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 나와 “그들(20·30세대)이 왜 자꾸 떠나가나, 현재 민주당의 모습이 보기 싫어서 떠나는 것 아닌가”라며 “지금 예상되는 세 분 후보님들의 모습이 딱 20·30이 지적하는 모습을 압축적으로 보여주고 있다”고도 주장했다.

고 의원은 정청래 전 대표와 김민석 전 국무총리, 송영길 의원을 겨냥해 이처럼 말한 것으로 보였다.