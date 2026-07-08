트럼프, 튀르키예와 손잡고 F-35 프로그램 재개하나… 네타냐후 “이스라엘이 위대한 동맹국”

도널드 트럼프 미국 대통령이 튀르키예에 대한 미 5세대 전투기 F-35 라이트닝Ⅱ 프로그램 복귀 가능성을 시사했다. 최근 트럼프 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과의 관계가 밀착하는 상황에서 나온 발언이다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 앞두고 에르도안 대통령과 양자 회담 전 F-35 판매 여부에 대한 기자들의 질문에 대해 “곧 결정을 내릴 것”이라고 답했다. 이어 그는 “그것은 훌륭한 전투기다. 현존 전투기 중 단연 최고이며, 분명히 (판매를) 검토하게될 사안”이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령. AP연합뉴스

튀르키예가 F-35를 도입할 경우 2019년 도입한 러시아산 S-400 방공망과 충돌하거나, 미국의 F-35 스텔스 기술 체계가 러시아에 유출될 수 있다는 우려에 대해 트럼프 대통령은 “그 어떤 것에 대해서도 전혀 우려가 없다”고 일축했다.

또 트럼프 대통령은 “우리는 (튀르키예에 대한) 제재를 해제할 것이다. 그럴 때가 됐다”며 “우리는 친구들에게 제재를 가하고 싶지 않다”고 말했다.

앞서 트럼프 행정부 1기 때 튀르키예는 미국의 경고에도 러시아산 S-400을 도입했다. 이에 대한 보복 차원으로 미국은 ‘적대 세력에 대한 제재를 통한 대응법’(CAATSA)에 따라 튀르키예를 F-35 프로그램에서 퇴출했다.

트럼프 대통령은 이날 튀르키예에 대해 “여러 면에서 우리가 충실할 것으로 생각하던 (나토의) 다른 나라들보다 훨씬 충실하다”며 “많은 전통적 나라(동맹국)들보다 미국에 더 큰 도움을 줬다”고 우호적인 태도로 일관했다. 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에서 튀르키예가 이스라엘에 군사적으로 개입하지 않고 종전 과정에서도 협력했다는 점, 미국과 시리아의 관계 개선에 일조했다는 점 등을 꼽았다.

또 트럼프 대통령은 튀르키예에 대한 F-35 판매에 대해 “동의하지 않는 사람이 많다는 건 안다”면서도 “튀르키예는 우리의 훌륭한 동맹국이었다”고 강조했다. 에르도안 대통령은 이날 비행장에 직접 나가 트럼프 대통령을 영접했다. 에르도안 대통령은 “F-35 사안은 새롭지 않다”며 “우리는 전투기 5대를 약속받았다”고 했다.

다만 미 정치권에선 트럼프 대통령이 튀르키예에 대한 제재를 해제하고 F-35를 제공하는 것은 현행법에 위배 된다면서 목소리가 나오고 있다.

이밖에 미국과 튀르키예의 밀착에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 연일 ‘불편한’ 시각을 드러냈다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. EPA연합뉴스

네타냐후 총리는 이날 CNN 방송 인터뷰에서 트럼프 대통령과 에르도안 대통령의 개인적 친분을 인정하면서도 “그렇다고 해서 튀르키예가 우호적 국가 또는 우방이 되는 것은 아니다”라고 강조했다.

이어 그는 에르도안 대통령의 튀르키예 정권이 중동 테러리스트 집단을 비호하고 반대파를 숙청하는 등 국내외적으로 “미국의 모범적인 동맹국이라 할 수 없다”며 “필요할 때만 미국 대통령에 미소 짓는다”고 비판했다.

네타냐후 대통령은 그러면서 “미국이 세계에서 이스라엘보다 더 위대한 동맹국을 갖고 있지 않다고생각한다. 이스라엘도 미국보다 더 위대한 동맹국을 갖고 있지 않다”며 미국과의 우호 관계를 드러냈다.