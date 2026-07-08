황보라, 子 알레르기 모르고 '응급 상황'… 애견카페 갔다가 병원행

배우 황보라가 아들과 함께 애견 카페에 갔다가 급하게 응급실로 향했다. 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상 캡처

배우 황보라가 아들과 함께 애견 카페에 갔다가 급하게 응급실로 향했다.

지난 7일 황보라의 유튜브 채널 ‘황보라 보라이어티’에는 ‘아들 강아지 알러지 모르고 애견 카페 갔다 응급실 간 황보라’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 황보라는 “아들 우인이의 사회성을 기르려고 애견 카페에 왔다”고 말했다. 처음에는 낯을 가리던 우인이도 시간이 점점 지날수록 여러 강아지들과 어울리며 즐거운 시간을 보냈다. 이를 지켜보던 황보라는 “이제 여기 맨날 와야겠다”고 흐뭇한 표정을 지었다.

강아지들을 보고 예전에 키우던 반려견을 떠올리는 황보라. 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상 캡처

황보라는 과거 반려견을 키웠던 경험을 떠올리며 “세 마리 다 하늘나라로 갔다. 초등학교 6학년 때 말티즈 키웠고, 포메라니안은 우인이 갖고 바로 하늘나라로 갔다. 또 하나는 우인이 낳고 100일 되어서 갔다”며 “엄마가 ‘언니가 시집가니까 핑쿠, 핑키가 마음이 편해서 가는가 보다’ 했다. 그 얘기를 듣고 많이 울었다”고 말했다.

그러던 중 문제 상황이 발생했다.

강아지와 같은 빨대로 음료를 마신 우인이. 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상 캡처

강아지와 함께 놀던 우인이는 강아지가 핥았던 빨대를 입에 가져다 댔다. 이 장면을 본 황보라는 즉시 빨대를 빼앗았지만 얼마 지나지 않아 우인이는 몸을 긇기 시작했다.

계속 몸을 긁는 우인이와 울긋불긋해진 피부를 보고 놀란 황보라는 즉시 우인이를 데리고 병원으로 향했다.

황보라는 “저번에 강아지랑 있을 때는 짧게 있었는데 이번에는 길게 있었다. 알레르기 없는 줄 알았는데 오래 있으니까 있구나. 이번에는 음료도 같이 먹어서 그런 것 같다”고 말했다.

우인이에게 미안한 마음을 전하는 황보라. 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상 캡처

다행히 병원에서 심각한 수준의 알레르기는 아니라고 진단했고, 알레르기 증상도 어느 정도 가라앉았다. 주사는 맞을 필요 없고, 시럽만 먹으면 될 것 같다는 말에 황보라는 안도의 한숨을 내쉬었다. 그리고 귀가 후, 황보라는 우인이를 씻기며 미안한 마음을 드러냈다.