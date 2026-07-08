임호 "선배인 나도 반성" 배재고 야구부 5·18 논란 사과

배우 임호가 배재학당 총동창회장 자격으로 배재고등학교 야구부 학생들의 5·18민주화운동 비하 응원 논란에 대해 사과의 뜻을 전했다.

무등일보가 지난 6일 보도한 내용에 따르면, 제40대 배재학당 총동창회장인 임호는 배재고 학생들이 광주제일고등학교를 찾아 공식 사과한 것과 관련해 "잘못했다면 직접 찾아가 사과하는 것은 당연한 일이다. 그 사과를 받아주신 광주에 더 감사드린다"고 말했다.

임호. 임호 인스타그램

앞서 배재고 야구부 학생들은 전국고교야구선수권대회에서 5·18민주화운동을 조롱하는 취지의 응원 구호를 해 논란을 빚었다. 이후 학생들은 지난 6일 광주일고를 찾아 사과하고 국립5·18민주묘지를 참배했다.

임호는 무등일보와의 통화에서 "오늘 가장 크게 남는 감정은 광주일고와 총동창회에 대한 감사"라며 "사건 직후부터 직접 찾아가 사과하고 싶은 마음은 있었지만, 저희가 원한다고 무턱대고 찾아가는 것은 또 다른 무례라고 생각했다. 허락해 주시기만 기다렸는데 생각보다 빠르게 받아주셔서 감사했다"고 말했다.

이어 "광주일고가 학생들에게 5·18의 의미를 현장에서 직접 보고 배우도록 이끌어 준 점도 감사했다"며 "선배인 저도 다 하지 못한 교육을 오히려 광주에서 해주신 것 같아 반성하게 됐다"고 했다.

임호는 이날 광주일고 강당에서 진행된 사과와 국립5·18민주묘지 참배가 학생들에게도 의미 있는 시간이 됐을 것이라고 밝혔다.

그는 "학생들의 표정이나 자세를 보면서 많이 반성하고 있다는 느낌을 받았다"며 "스포츠는 단순한 승패나 오락이 아니라 스포츠맨십과 상대를 존중하는 가치가 함께하는 것이라는 점을 이번 일을 통해 깨닫지 않았을까 생각한다"고 말했다.

또 "이런 일이 없이 배웠다면 더 좋았겠지만, 이번 경험이 학생들에게는 큰 울림과 깨달음이 됐을 것"이라며 "적어도 저희의 마음은 어느 정도 전달되지 않았을까 생각한다"고 덧붙였다.

임호는 이번 사과가 일회성에 그치지 않고 두 학교의 교류로 이어질 가능성도 언급했다.

임호는 "광주일고는 광주뿐 아니라 호남을 대표하는 역사 깊은 학교"라며 "이번 일을 상처로만 남기기보다 더 건설적인 방향으로 이어갈 수 있는 방안을 고민하고 있다"고 말했다.

이어 "구체적인 내용이 논의된 단계는 아니지만, 이를 계기로 양교가 교류할 수 있는 기회가 있으면 좋겠다는 의견들이 나오고 있다"며 "앞으로 함께 고민해 보려고 한다"고 밝혔다.

마지막으로 임호는 광주 시민들에게 다시 한번 사과했다. 그는 "괜한 심려를 끼쳐드려 다시 한번 죄송하다"며 "그럼에도 따뜻한 마음으로 용서와 화해의 손길을 내밀어 주셔서 부끄럽고 감사한 마음 뿐"이라고 말했다.

이어 "오늘 5·18민주묘지를 참배하면서 과거에 방문했을 때와는 전혀 다른, 무거운 마음이었다"며 "다음에 다시 광주를 찾게 된다면 이번과 같은 일이 아닌, 더 좋은 일로 편안한 마음으로 찾아뵙기를 소망한다"고 전했다.

<뉴시스>