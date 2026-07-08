中 남부서 홍수에 양식장 뱀 900마리 탈출…코브라도 포함

중국 남부 광시좡족자치구에서 태풍 영향으로 발생한 홍수로 뱀 양식장이 파손되면서 코브라를 포함한 뱀 약 900마리가 탈출해 당국과 주민들이 긴급 포획 작업에 나섰다.



8일 중국중앙TV(CCTV) 등에 따르면 광시 헝저우시의 한 뱀 양식장이 지난 6일 집중호우로 침수되면서 사육 중이던 뱀 800∼900마리가 주변으로 빠져나갔다.

중국 광시좡족자치구 헝저우시 집중호우. 헝저우시 제공

마을 주민은 홍성신문에 "홍수로 양식장이 파손되면서 뱀이 탈출했다"며 "현재까지 주민 1명이 뱀에게 물려 병원에서 치료받고 있다"고 밝혔다.



탈출한 뱀은 코브라, 킹랫스네이크, 물뱀 등으로 알려졌다.



이번 홍수는 태풍 영향으로 광시 일대에 집중호우가 이어지면서 발생했다.



헝저우에서는 저수지 제방 일부가 유실되면서 저지대가 침수됐고, 이 과정에서 소규모 뱀 양식장의 뱀이 주변으로 흩어진 것으로 전해졌다.



현지 주민들은 침수 지역에 고립된 일부 주민이 뱀에게 물렸지만, 제때 병원으로 이동하지 못하고 있다고 전했다.



피해가 확산하자 마을 주민들은 자발적으로 포획대를 꾸려 뱀 포획 작업을 벌이고 있다.



헝저우시 당국도 구조 인력을 현장에 투입해 주민 대피와 뱀 포획 작업을 진행하는 한편 주민들에게 외출을 자제하고 뱀 발견 즉시 신고해 달라고 당부했다.



광시는 중국 최대 뱀 사육지 가운데 하나다.



현지에서는 한약재와 가죽 산업 등에 활용하기 위해 뱀을 대규모로 사육해왔으며, 중국 매체들은 전성기 기준 광시의 뱀 사육 규모가 약 2천만마리로 전국의 약 70%를 차지했다고 전했다.

<연합>