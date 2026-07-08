고양시, 신설 ‘마을버스 050번’ 오늘부터 운행

경기 고양특례시가 교통취약지역 주민을 위해 신설한 마을버스 050번 노선이 8일부터 운행을 시작했다.

고양시 마을버스 050번

8일 고양시에 따르면 이번 노선은 맞춤형버스 60번의 폐선으로 불편을 겪던 지역주민을 위해 신설한 것으로, 시는 버스 운행 전 교통취약구간 주민들의 이동권 보장과 안정적인 운행 체계를 위해 운송 사업자를 공개 모집했다.

이후 심사를 거쳐 고양시 내 운송사업자인 ㈜여산교통을 최종 사업자로 선정하고 운행 준비를 마쳤다.

마을버스 050번 노선도

신설된 마을버스 050번은 이전마을회관을 기점으로 출발해 둥지마을, 청아공원, 푸르메마을, 부대앞, 중산고교 등을 거쳐 종점인 해태쇼핑·중산사거리까지 총 20㎞ 구간을 운행하는 노선이다. 이를 통해 주민들의 등하교, 출퇴근 시 이동 편의가 높아질 것으로 기대된다.

노선은 하루 총 11회 운행되며 첫차는 기점(이전마을회관)에서 오전 5시 40분에 출발한다. 배차 간격은 도로 여건과 운행 시간대에 따라 60분에서 100분 사이다.

고양시청사 전경

특히 평일 이용 수요를 고려해 평일에만 운행하고 주말과 공휴일에는 운행하지 않는다.

시 관계자는 “맞춤형버스 60번 폐선 이후 대중교통 이용에 불편을 겪어온 지역 주민들이 마을버스 050번을 이용해 편하게 이동할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 대중교통 사각지대에 놓인 주민들의 목소리에 귀 기울이고 교통 복지가 더 향상될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.