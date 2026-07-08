與, 일부 주자 반발에…'대표 경선에 선호투표제 적용' 재논의

친청계 "당헌·당규 위반" 주장…고민정도 "투명하지 못해"

金·宋은 수용 입장…오후 전준위서 관련 법리 등 재검토

더불어민주당 전당대회준비위가 8·17 전당대회 당 대표 선거에 선호투표제를 도입키로 했으나 일부 당권 주자 측이 반발하면서 추가로 논의키로 했다.



강준현 수석대변인은 8일 국회에서 열린 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 이같이 전했다.

더불어민주당 강준현 수석대변인이 12일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 열고 있다.

그는 "전준위에서 일차적으로 선호투표제를 의결해 발표했는데 일부 최고위원의 이견이 있어서 논의를 더 해야 할 것 같다"면서 "이견이 있는 부분은 법리 해석 등을 포함해 오후에 있을 전준위에서 재논의할 예정"이라고 설명했다.



앞서 전준위는 전날 결선투표 대신 선호투표를 통해 당 대표 당선을 결정하기로 결정했다.



선호투표는 유권자가 출마한 후보들을 1순위, 2순위, 3순위 등으로 나눠서 모두 명기한 뒤, 과반 득표자가 없을 경우 상위 2인을 제외한 하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승리자를 가리는 방식이다.



민주당 당규는 경선 후보자가 3인 이상일 경우 선호투표를 한다고 정하고 있다.



하지만 당권 주자들은 이러한 방침에 이견을 보였다.



특히 송영길 의원과 김민석 전 총리 측은 결정을 존중한다는 입장을 보였으나 정 전 대표 측과 고민정 의원은 반발했다.



송 의원은 이날 출마선언 후 기자들과 만나 "두 사람 다 좋은데 누구를 찍을까, 사표가 되진 않을까 걱정하던 유권자의 고민을 해소하게 됐다"며 적극 환영했다.



김 전 총리 측도 연합뉴스와 통화에서 "유불리를 떠나 물리적으로 결선투표가 가능할지 의문이었다"며 "선호투표제로 가는 게 순리"고 말했다.



반면 친청(친정청래)계 이성윤 최고위원은 최고위에서 "당헌·당규 위반이고 권한 없는 행위로 원천 무효"라며 "순회 투표를 하는 당 대표 선출 방식에는 맞지 않는다"고 목소리를 높였다.



이날 당 대표 경선 출마를 선언한 고민정 의원 역시 "선호투표는 투명하지 못해 불공정하다는 의심을 받을 수밖에 없는 상황을 또다시 연출한 것"이라고 지적했다.



민주당은 이르면 이날 오후 재논의 결과를 도출할 것으로 전망된다.



강 수석대변인은 "선출 방식에 관해선 빨리 결론을 내려주지 않으면 (전대 준비) 진행이 안 된다"며 "오후든 밤이 됐든 결론을 내줘야 할 것"이라고 언급했다.



이학영 전준위원장은 국회에서 기자들과 만나 "전준위에선 선호투표제 내용 자체에 대해선 이의제기가 없었다"며 "당헌·당규 사안은 관련 위원회에서 짚어주면 반영해 검토할 것"이라고 했다.

<연합>