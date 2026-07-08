그땐 입 닫더니 이제 와서 청문회?…박문성, 홍명보 또 때렸다 [월드컵]

홍명보 청문회 출석 의사엔 “월드컵 직후 먼저 설명했어야”

“멕시코 기자회견·귀국 현장 모두 기회 있었는데 침묵”

이임생 캄보디아행 겨냥해선 “책임 회피”…‘월드컵 책임자 4인방’ 언급도

“설명과 해명은 청문회가 아니라 월드컵 직후 했어야”

박문성 축구 해설위원이 국회 문화체육관광위원회 청문회 출석 의사를 밝힌 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독을 겨냥해 또 한 번 날선 비판을 쏟아냈다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 부진에 대한 설명은 국민 앞에서 먼저 이뤄졌어야 하는데, 정작 두 차례의 공개적인 기회를 모두 흘려보냈다는 지적이다.

박문성 축구 해설위원(왼쪽), 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독. 세계일보 자료사진·연합뉴스

박문성 해설위원은 8일 방송된 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “(월드컵 대표팀을 이끌었던) 감독으로서 설명하고 해명할 건 해명하는 게 필요하다고 본다”면서도 “(홍 전 감독은) 그걸 미리 해줬어야 한다”고 말했다.

이어 박 해설위원은 “그렇게 할 수 있는 기회가 이미 두 번 있지 않았느냐”고 반문하며 홍 전 감독이 월드컵 직후 국민과 취재진 앞에서 직접 입장을 밝혔어야 했다고 꼬집었다.

박 위원이 언급한 ‘두 번의 기회’는 지난달 29일 멕시코 과달라하라 대표팀 베이스캠프에서 감독직 사퇴를 발표했던 기자회견과, 지난달 30일 인천국제공항을 통해 귀국했을 당시를 뜻한다.

당시 홍 전 감독은 약 2분간 준비한 입장문만 읽은 뒤 취재진 질문을 받지 않은 채 기자회견장을 떠났고, 귀국 당시에도 별도의 질의응답을 진행하지 않았다.

박 위원은 “그때라도 어떤 설명이라도 했다면 좋았을 텐데, 그런 기회에서는 다 입을 닫았다”고 지적했다.

홍 전 감독의 청문회 출석 가능성은 전날 알려졌다. 언론보도에 따르면 현재 미국에 체류 중인 홍 전 감독은 홍명보장학재단 측에 “국회 청문회가 열린다면 참석하겠다”는 의사를 전달한 것으로 전해졌다. 또 “끝까지 선수들을 지키는 것 또한 감독의 역할”이라는 입장도 덧붙였다.

박 해설위원은 2년 전 홍 전 감독 선임 과정을 주도했던 이임생 전 대한축구협회(KFA) 기술총괄이사가 최근 캄보디아 프로축구단 나가월드FC 기술이사로 부임한 데 대해서도 강도 높게 비판했다.

그는 “(책임을) 회피하는 모습”이라고 직격한 뒤, 이임생 전 이사와 정몽규 전 대한축구협회장, 홍 전 감독, 정해성 전 전력강화위원장을 사실상 ‘월드컵 책임자 4인방’으로 지목했다.

박 해설위원은 “궁금한 많은 것들을 물어볼 만한 4명”이라며 “지금 두 명(홍 전 감독·이 전 이사)은 해외에 나가 있고, 정 전 회장은 사퇴했고, 정해성 전 위원장은 소재 파악도 안 되고 있다”고 비판했다.

한편 국회 문화체육관광위원회는 홍 전 감독 선임 과정과 북중미 월드컵 부진, 대한축구협회의 운영 전반 등을 점검하기 위한 청문회 개최를 추진하고 있다.