동부건설, 라오스 메콩강 ODA 인프라 준공…582억 규모 해외 토목사업 마무리

EDCF 재원 기반 사업

“동남아 해외 인프라 수주 확대 기대”

동부건설이 라오스 수도 비엔티안 메콩강변 일대 종합관리사업 2차 건설공사 마무리하며 해외 공적개발원조(ODA) 기반 인프라 사업 수행 실적을 추가했다.

동부건설은 라오스 메콩강변 일대 종합관리사업 2차 건설공사를 성공적으로 준공했다고 8일 밝혔다. 사진은 라오스 메콩강변 일대. 동부건설 제공

동부건설은 8일 라오스 메콩강 종합관리사업 2차 건설공사를 성공적으로 준공했다고 밝혔다. 이번 사업은 비엔티안 메콩강변 일대를 정비해 홍수와 하천 침식 피해를 예방하고 도시 기반시설과 생활환경을 개선하기 위해 추진된 ODA 기반 인프라 프로젝트다. 발주처는 비엔티안시 공공사업교통국이며, 사업 재원은 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 마련됐다.

총 공사금액은 582억원, 공사 기간은 55개월이다. 동부건설은 지분 60%를 보유한 주관사로 참여했다. 메콩강변 제방 축조와 9.3㎞ 규모의 호안 정비를 비롯해 4.3㏊ 규모의 강변공원, 4.4㎞ 강변도로, 1.01㎞ 보행로 등을 조성했다. 공사 기간 우기 침수 상황에서는 현장 장비와 인력을 투입해 침수 피해 복구와 홍수 위험 저감에도 협조하며 현지 신뢰도 확보했다는 게 동부건설의 설명이다.

동부건설 관계자는 “동부건설이 해외 토목 인프라 분야에서 쌓아온 기술력과 수행 역량을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “동남아시아를 비롯한 해외 인프라 시장에서 수익성과 안정성을 갖춘 우량 사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.