엄마 몸 거쳐 태아에게...일상 속 플라스틱이 아기 피부 장벽 무너뜨린다

삼성서울병원, 2020년부터 2022년까지 국내 신생아 61명 연구

환경호르몬 프탈레이트 농도 높을소록 아토피피부염 발생 2배↑

아기가 태아일 때부터 출생 초기까지 환경호르몬에 노출될 경우 아토피피부염의 발생 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

8일 삼성서울병원에 따르면 태아와 신생아가 환경호르몬에 노출될수록 아토피피부염이 발생 위험이 높은 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

삼성서울병원 안강모·김지현·정민영 소아청소년과 교수와 미국 내셔널 주이시 헬스 병원(National Jewish Health) 김병의 교수 공동 연구팀은 신생아 소변 속 프탈레이트 대사체 농도와 아토피피부염 사이 관련성을 분석해 국제학술지 ‘알레르기·천식·면역학회지(Annals of Allergy, Asthma & Immunology)’에 발표했다고 8일 밝혔다.

프탈레이트는 플라스틱을 유연하게 만드는 물질로, 장난감과 식품 포장재를 비롯한 생활용품 등에 널리 쓰인다. 특히, 체내 호르몬의 정상적인 기능을 방해하는 환경호르몬으로 알려져 있다. 일상생활 속에서 많이 사용되는 만큼 음식이나 호흡, 피부를 통해 인체에 들어온다.

프탈레이트는 임신 중 태반을 거쳐 태아에게 전달되며 양수에서도 검출될 만큼 태아에게 직접적인 영향을 미친다. 이렇게 체내로 들어온 환경호르몬은 대사 과정을 거쳐 소변으로 배출되기 때문에 신생아의 소변을 분석하면 태아 시기부터 출생 직후까지의 노출 정도를 추정할 수 있다.

연구팀은 2020년 12월부터 2022년 6월까지 국내 병원 네 곳에서 태어난 신생아 61명을 대상으로 생후 48시간 이내 소변을 분석했다. 신생아가 12개월이 될 때까지 추적 관찰한 결과, 이 중 11명이 아토피피부염을 진단받았다.

특히 프탈레이트의 일종인 디에틸헥실프탈레이트 대사체의 통합 농도가 높을수록 아토피피부염 발생 위험이 약 2배 더 높았다. 디에틸헥실프탈레이트는 국제암연구소(IARC)가 지정한 인체발암가능물질(2B)이다. 연구진이 분석한 기준값(12.18㎍/ℓ) 이상의 고농도군에서는 그 위험이 8.31배에 달했다.

연구진은 프탈레이트가 피부 장벽을 약하게 만들고 염증 반응을 만들었을 것이라고 제시했다.

실제 세포 실험에서 프탈레이트 용액을 일상생활에 노출될 수 있는 수준으로 처리하자 피부 장벽을 유지하는 핵심 단백질이 약 3분의 1 감소했으며, 염증 반응과 관련된 사이토카인 발현도 증가했다.

김 교수는 “생애 초기 환경호르몬 노출이 영아기 피부 건강에 영향을 줄 수 있다”며 “피부 장벽과 면역 체계가 발달하는 중요한 시기인 만큼 임신 중과 출생 초기에도 생활 환경을 세심하게 살필 필요가 있다”고 강조했다.