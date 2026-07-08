코스닥, 10개월 만에 800선도 이탈…거래대금 7조원 아래로 '뚝'

전문가 "낙폭 과해…오래 가진 않을 것"·"대형주 '피크아웃' 시점 주목"

코스닥이 이달 들어 10% 가까이 급락해 8일에는 800선까지 내주면서 지수가 10개월 전 수준으로 돌아갔다.



다만, 전문가들은 낙폭이 과하다면서도 코스피에서 빠져나간 자금이 당장 코스닥으로 흘러들어오긴 쉽지 않을 것으로 전망했다.



이날 오후 2시 기준 코스닥은 5.33% 내린 786.94다. 이달 초(종가 기준 866.72)와 비교하면 9.2% 내린 수준이다. 이날 오후 1시 33분엔 매도 사이드카가 발동됐으며, 이후 한때 6.32% 내린 778.70을 기록하기도 했다.



코스닥이 장중 800 아래로 떨어진 것은 지난해 9월 4일(저가 기준 799.53) 이후 10개월 만이다. 코스닥이 고대해온 '천스닥'은 올 1월 말부터 5월까지 유지하는 듯했으나 넉 달을 끝으로 결국 꺾인 것이다.



수급을 보면 이날 기관과 개인이 각각 334억원, 108억원 순매도하는 가운데 외국인이 442억원 순매수 중이다.



이달 초부터 전날까지 합계로 보면 코스피에서 13거래일 연속 순매도한 외국인은 코스닥에선 총 3천620억원 순매수, 개인 순매수 금액(3천827억원)과 비슷한 기록을 냈다. 다만 기관이 7천727억원 순매도해 지수를 끌어내리는 모습이다.



거래대금은 뚝 떨어졌다. 이달 3일과 6·7일 코스닥 하루 거래대금은 올해 들어 처음으로 7조원 아래로 떨어져 6조1천568억원(6일)까지 기록하기도 했다. 이날에도 장 마감까지 2시간도 채 남지 않은 현재 4조480억원대를 나타내고 있다.



시가총액 상위 종목 대다수가 하락세다. 알테오젠[196170]과 에코프로비엠[247540], 에코프로[086520], 레인보우로보틱스[277810] 등이 5∼7%대 하락률을 보이고 있으며, 에이비엘바이오[298380]는 10%넘게 내리고 있다. 상승 종목 수는 200여개, 하락 종목 수는 무려 1천480여개에 달한다.



강진혁 신한투자증권 연구원은 "코스닥 대형주 약세에 800포인트까지 접근했고, 후공정 부품주가 일부 선방했음에도 소부장(소재·부품·장비)이 전반적으로 내렸다"며 "주요 업종 부진에 상대강도지수(RSI) 과매도가 지속되고 있다"고 분석했다.



코스피 하락에도 자금이 코스닥으로 흘러 들어오는 '순환매' 양상조차 나타나지 않는 모습이다.



지난달 말만 해도 코스닥은 AI·반도체 호황 장기화에 피로감으로 코스피 대형주를 중심으로 빠져나온 자금을 흡수하며 역대급 상승률을 기록한 바 있다.



지난달 29일 코스피는 약보합으로 마감했지만, 코스닥은 8.13% 오르며 올해 두 번째, 역대 11번째 상승률을 기록했다. 당시 전문가들은 반도체 쏠림으로 소외됐던 코스닥이 순환매와 정책 활성화 기대 등에 힘입은 결과가 나타난 것으로 평가한 바 있다.



전문가들 사이에선 이번 코스닥 하락세는 과하다는 평가와 함께 대형주 중심 실적의 '피크아웃'(정점통과) 본격화 시점에 주목해야 한다는 의견이 나온다.



황승택 하나증권 리서치센터장은 "코스피와 코스닥이 모두 하락하는 장으로, 기관과 외국인이 한국 증시 비중을 줄여가는 과정에 있는 것으로 보인다"며 다만 "낙폭은 과도한 편이다. 이런 흐름이 계속 이어지진 않을 것"이라고 전망했다.



이어 "코스닥에서 반도체 관련 기업의 성장세가 양호하다. 그간 개인과 외국인의 매도는 차익 실현 성격도 있었을 것"이라고 덧붙였다.



김준영 iM증권 연구원은 하반기 코스닥 저평가 해소 정책 기대감 등에도 본격적인 상승세가 나타나지 않는 데 대해 "과거 닷컴버블 때와 마찬가지로 수급이 소외 섹터로 옮겨지기 위해서는 주도주의 피크아웃이 필요하다"고 봤다.



그는 이어 "삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]에서 빠져나간 자금의 경우 레버리지 상장지수펀드(ETF) 거래로 옮겨간 탓에 다른 부문으로 흘러가지 않는 것으로 보인다"며 "외국인의 경우 한국 증시 비중 조절에 따른 순매도인 경우 매도 자금이 다른 종목으로 들어오기 어려울 것"이라고 분석했다.

<연합>