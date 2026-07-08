‘피습 자작극 의혹’ 정이한 영장심사 출석…“죄송하다, 법정서 사실 밝히겠다”

위계에 의한 공무집행방해·공직선거법 위반 혐의

구속 여부 이르면 8일 늦은 오후 또는 밤 결정

6·3 지방선거 당시 선거운동 중 피습을 당했다고 주장한 뒤 자작극 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 8일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.

6·3 지방선거 당시 ‘음료컵 테러’ 사건의 자작극 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 8일 오후 부산 연제구 부산지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴스1

부산지법은 이날 오후 위계에 의한 공무집행방해와 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 정 전 후보와 음료를 던진 A씨에 대한 영장실질심사를 진행했다. 경찰은 지난 1일 두 사람에 대한 구속영장을 신청했고, 검찰은 지난 3일 법원에 영장을 청구했다.

정 전 후보는 이날 오후 1시55분쯤 법원에 도착해 취재진의 ‘자작극 의혹을 인정하느냐’는 질문에 “죄송하다”며 “모든 것은 법정에서 사실관계를 명명백백히 밝히겠다”고 말했다. 이어 “죄송하다는 말씀을 드리고 제가 할 수 있는 최선을 다해서 성실히 조사에 임하겠다”고 덧붙였다. 다만 공모 여부 등 다른 질문에는 답하지 않은 채 법정으로 향했다.

정 전 후보는 4월27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 선거운동을 하던 중 지나가던 차량 운전자 A씨가 던진 음료를 피하려다 넘어져 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 주장했다. 이후 목 보호대를 착용한 채 경찰서를 찾아 A씨의 선처를 요청하는 탄원서를 제출하기도 했다.

그러나 경찰은 이후 자작극 가능성을 포착해 수사 방향을 전환했다. 선거 다음 날인 6월4일 정 전 후보 선거사무소를 압수수색했고, A씨 휴대전화 포렌식 과정에서 두 사람의 사전 통화 기록 등을 확보한 것으로 알려졌다. A씨는 정 전 후보와 평소 알고 지내던 전직 헬스 트레이너인 것으로 전해졌다.

경찰은 정 전 후보를 둘러싼 음료 피습 자작극 의혹과 별도로 부친 회사 계열사 직원 선거운동 동원 의혹, 여론조사 관련 의혹, 병원 진단서 발급 경위 등에 대해서도 수사를 이어가고 있다.

정 전 후보와 A씨의 구속 여부는 이날 늦은 오후나 밤에 결정될 전망이다.