정부 "상반기 신속집행 목표 20조 초과달성…추경 87.4% 집행"

재정집행 점검회의…"하반기 실집행 끝까지 관리"

정부가 올해 상반기 공공부문 신속집행 실적이 목표치를 20조원 넘게 웃돌았다고 8일 밝혔다.



임기근 기획예산처 차관은 이날 정부세종청사에서 관계부처 합동 재정집행 점검회의를 주재하고 '상반기 본예산 신속집행 및 추가경정예산 집행실적'을 점검했다.

임기근 기획예산처 차관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '제13차 재정집행 점검회의'를 주재하고 있다. 기획예산처 제공

지난달 30일 기준 공공부문(재정·공공기관·민간투자) 신속집행 실적은 본예산 기준 416조6천억원으로, 상반기 목표치인 395조8천억원 대비 20조8천억원 초과 달성했다.



중점관리대상 사업은 24조9천억원을 집행해 상반기 목표인 24조1천억원을 넘어섰다. 지역사랑상품권 발행지원(9천481억원), 소상공인 경영안정 바우처(5천790억원) 등 민생경제 분야 사업은 80% 이상의 집행률을 기록했다.



추가경정예산의 경우 신속집행 관리대상 10조5천억원 중 9조2천억원을 집행해 상반기 목표인 9조원 대비 2천억원 초과 달성했다. 추경 확정(4월10일) 이후 81일간 총 87.4%를 집행했다.



임 차관은 "이번 상반기는 중동전쟁에 따른 고유가 지속, 고물가 부담, 고용 둔화 등 취약계층 중심으로 하방 위험이 있어 재정의 적기 투입이 그 어느 때보다 더 긴요했던 시기"라고 말했다.



이어 "하반기에는 단순 자금 교부를 넘어 국민과 기업이 실제로 체감하는 집행이 이루어질 수 있도록 실집행 상황을 끝까지 관리해달라"고 당부했다.

<연합>