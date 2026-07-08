황정음 "가사가 너무 이해된다" 노래 부르다 끝내 눈물

배우 황정음이 보컬 레슨 도중 노래를 부르다 눈물을 쏟았다.

황정음은 8일 유튜브 채널 '황정음'에서 보컬 트레이닝을 받는 모습을 공개했다.

황정음. '황정음' 유튜브 캡처

황정음은 "가수에 대한 미련은 없고 노래를 잘하고 싶은 마음은 너무 크다"고 했다.

그는 "제가 솔로이니 언니들이나 아이 친구 엄마들과 신나게 놀고 싶은데 나는 태어나서 놀아본 적이 없다. 평생 일만 하고 살았으니까"라고 말했다.

이어 "그래서 잘 노는 사람들 보면 부러워서 보컬 레슨을 끊었다"고 했다.

이날 황정음은 가수 임현정의 '사랑은 봄비처럼…이별은 겨울비처럼'을 불렀다.

그는 노래를 부르다가 눈물을 흘리기 시작했다.

황정음은 "나 왜 우는 거야. 선생님 (노래가) 너무 슬퍼서 울었다"며 "이런 경우는 없죠. 정신과 상담을 가야 하나"고 말했다.

보컬 강사가 "(노래 부르며) 어떤 것들이 떠올랐냐"고 하자 황정음은 "그냥 저 가사가 너무 이해된다"고 했다.

황정음이 "옛날에 선생님이랑 노래하다가 슬펐던 적 있었던 것 같다. 근데 운 적은 없지 않냐"고 하자 강사는 "두 번 울었다"고 말했다.

<뉴시스>