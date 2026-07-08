‘슈퍼주니어’ 은혁, ‘팬팝티’ MC 합류…20년 내공 선보일까

그룹 ‘슈퍼주니어’ 출신 은혁이 글로벌 팬덤 콘텐츠 진행자로 새로운 도전에 나선다.

그룹 ‘슈퍼주니어’ 출신 은혁이 글로벌 팬덤 콘텐츠 진행자로 새로운 도전에 나선다. ODE Entertainment

글로벌 엔터테크 기업 빅크(BIGC)는 신규 오리지널 팬 콘텐츠 ‘더 케이팝 팬팝티(THE K-POP FANPOPTY)’의 MC로 은혁을 발탁했다고 8일 밝혔다. 오랜 시간 K팝 무대에서 활동한 은혁이 프로그램을 이끌게 되면서 기대가 모이고 있다.

특히 은혁은 데뷔 이후 약 20년 동안 국내외 팬들과 꾸준히 교류하며 쌓아온 경험을 바탕으로 아티스트와 팬 양쪽의 입장을 이해하는 진행자가 될 전망이다. 후배 아티스트들이 편안한 분위기 속에서 자신들의 이야기를 풀어낼 수 있도록 돕는 것은 물론, 다양한 게임과 토크, 상황별 코너에서도 센스 있는 진행으로 프로그램의 재미를 높일 것으로 기대된다.

또한 무대 경험과 예능 감각을 동시에 갖춘 그가 출연자들과 어떤 호흡을 만들어낼 수 있을지 관심이 모인다.

그가 진행을 맡게 된 ‘더 케이팝 팬팝티’는 K팝 아티스트와 팬이 가까운 거리에서 소통할 수 있도록 기획된 글로벌 팬 콘텐츠다. 아티스트와 팬들이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 제공하는 것을 목표로 한다.

‘팬팝티’는 빅크 온(BIGC. ON)을 통해 독점 선공개되며, 이후 약 290만 명(8일 기준)의 구독자를 보유한 THE K-POP 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다. 은혁이 MC로서 보여줄 새로운 매력과 글로벌 팬들과 만들어갈 소통 방식에 이목이 집중된다.

한편 1986년 생으로 알려진 은혁은 2005년 그룹 ‘슈퍼주니어’ 멤버로 데뷔한 이후 뛰어난 춤 실력과 무대 장악력은 물론, 다양한 방송 활동을 통해 재치 있는 입담을 선보여 왔다. 가수 활동뿐 아니라 여러 콘텐츠에서 활약하며 자신만의 존재감을 구축해 온 만큼, 이번 ‘팬팝티’에서도 특유의 친근한 소통 능력을 발휘할 수 있을지 귀추가 주목된다.