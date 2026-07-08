[포토] 박홍근 장관, 휴머노이드 간담회서 관계자들과 의견 나눠

박홍근 기획예산처 장관(왼쪽 일곱번 째)과 참석자들이 8일 오후 서울 강남역 회의실에서 국내 휴머노이드 로봇 분야 핵심 기업들과의 간담회에서 기념촬영하고 있다. 이번 간담회는 휴머노이드 산업의 기술·시장동향을 점검하고, 현장의 애로와 정책수요를 직접 청취하여 향후 정부의 재정투자 방향에 반영하기 위해 마련되었다.

박홍근 기획예산처 장관이 8일 서울 강남역 회의실에서 국내 휴머노이드 로봇 분야 핵심 기업들과의 간담회에 참석해 모두발언하고 있다.

박홍근 기획예산처 장관(왼쪽 일곱번 째)과 참석자들이 8일 오후 서울 강남역 회의실에서 국내 휴머노이드 로봇 분야 핵심 기업들과의 간담회에서 기념촬영하고 있다.

박홍근 기획예산처 장관이 8일 서울 강남역 회의실에서 국내 휴머노이드 로봇 분야 핵심 기업들과의 간담회에 참석해 모두발언하고 있다. 이날 간담회에는 로봇 AI, 부품, 완제품, 수요기업, 투자기관, 연구기관 등 밸류체인 전반의 기업들이 참석하여 다양한 의견을 제시했다.

사진=기획예산처 제공, 유희태 기자 joyking@segye.com