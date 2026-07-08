뇌졸중 골든타임 준수 10년째 제자리걸음

2013∼2023년 환자 13만여건 분석



119·전문병원 직접 이송 늘었지만

비구급차 이용 늘자 도착 되레 지연

35.4%서 36.6%로 소폭 증가 그쳐

증상 발생 후 ‘골든타임’이 중요한 뇌졸중 환자의 119 이용과 전문병원 직접 이송은 늘었지만, 치료 골든타임 안에 병원에 도착하는 비율은 10년째 제자리걸음이라는 연구 결과가 나왔다. 병원 도착 뒤 치료 기술은 발전했지만, 증상 발생부터 병원 도착까지 걸리는 시간을 줄이는 병원 밖 응급체계가 여전히 과제로 지적된다.



분당서울대병원 김준엽·배희준 교수 연구팀은 2013년부터 2023년까지 국내 뇌졸중 환자 13만6191건을 분석한 결과, 119 구급차 이용률과 전문 뇌졸중 치료 병원 직접 이송률은 증가했지만 3시간 이내 병원 도착률은 30%대 중반에 머물렀다고 8일 밝혔다.

증상 발생 후 ‘골든타임’이 중요한 뇌졸중 환자의 119 이용과 전문병원 직접 이송은 늘었지만, 치료 골든타임 안에 병원에 도착하는 비율은 10년째 제자리걸음이라는 연구 결과가 나왔다. 사진=게티이미지뱅크

뇌졸중은 증상 발생 후 빠른 치료가 중요하다. 특히 허혈성 뇌졸중은 혈전용해술이나 혈전제거술 등 급성기 치료가 가능한 시간이 제한돼 있어 병원 도착 시간이 치료 결과에 큰 영향을 미친다.



연구에 따르면 119 구급차 이용률은 2013년 55.4%에서 2023년 61.8%로 높아졌다. 뇌졸중 전문치료가 가능한 병원으로 직접 이송된 비율도 같은 기간 55.8%에서 78.2%로 크게 올랐다.



하지만 이러한 이송 체계의 개선에도 불구하고 증상 발생 후 병원 도착까지 걸린 시간은 4.0시간에서 3.9시간으로 거의 줄지 않았다. 치료 골든타임으로 꼽히는 3시간 이내 병원 도착률도 35.4%에서 36.6%로 1.2%포인트 증가하는 데 그쳤다.



전체 병원 도착 시간이 개선되지 않은 데에는 119구급차를 이용하지 않은 환자군의 지연 증가가 큰 영향을 미친 것으로 분석됐다. 119를 이용한 환자의 병원 도착 시간은 2.5시간에서 2.3시간으로 다소 줄었지만, 자가용이나 택시 등 비구급차를 이용한 환자는 7.9시간에서 9.8시간으로 오히려 늘었다.



병원 안 치료체계는 뚜렷한 진전이 확인됐다. 혈전제거술, 코일색전술 등 급성기 뇌졸중 치료는 확대됐고 치료 성과도 개선됐다. 하지만 병원에 도착하기 전 단계에서 시간이 줄지 않으면서 전체 치료 성과를 제한하는 요인으로 작용하고 있다는 분석이다.