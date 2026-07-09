효성, AI융합연구원 신설… 제조 AX 박차

초대 원장에 맹성현 카이스트 교수

효성은 8일 전사 차원의 인공지능 전환(AX)을 추진하기 위해 ‘AI융합연구원’을 신설했다고 밝혔다. AI융합연구원은 최신 인공지능(AI) 기술을 기존 사업에 접목하고 시너지를 극대화하기 위한 적용·융합형 연구개발을 할 예정이다.



효성은 “AI를 단순한 업무 효율화나 비용 절감용 도구가 아니라 효성중공업, 효성티앤씨, 효성화학 등 그룹 주력 계열사의 고부가가치 신제품 개발과 미래 신사업 설계·실행을 최전선에서 이끄는 핵심 동력으로 선도할 것”이라고 했다.



아울러 효성이 축적해 온 제조 전문성에 AI를 결합해 스마트 팩토리를 완성도 높게 고도화하고, 제조 현장 전반의 혁신 문화를 조성한다는 방침이다. 효성 AI융합연구원의 초대 연구원장으로는 맹성현(사진) 카이스트 명예교수를 부사장으로 영입했다.