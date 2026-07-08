1명이 안전지도하고 보고엔 6명

근무 확인용 사진 재활용 ‘꼼수’도

1인당 年 300만원 추가급여 논란

전남대학교 도서관 직원들이 업무시간 이외 도서관 안전지도를 위해 한 명만 근무를 서면서도 6명 모두가 근무를 한 것처럼 결과보고서를 꾸며 매년 1인당 300만원가량의 수당을 챙긴 것으로 드러났다.



8일 전남대학교가 더불어민주당 김문수 의원실에 제출한 자료에 따르면 전남대 도서관 직원들은 시험 기간인 지난달 면학 분위기 조성을 위해 게이트(부스)와 열람실에서 2∼6명이 조를 이뤄 열람실 안전지도를 한 것으로 결과보고서를 제출했다.

전남대 도서관은 직원들을 대상으로 평일의 경우 게이트와 열람실에 2명씩, 휴일·공휴일은 게이트 3명, 열람실 3∼4명이 조를 이뤄 안전지도를 하라는 내용의 근무명령표를 작성한다.



하지만 실제로는 그렇지 않았다. 세계일보 취재 결과 지난 달 6일 오전 8시∼낮 12시 근무자는 게이트 3명과 열람실 3명 등 모두 6명으로 기재돼 있었지만 실제 근무자는 게이트 근무자 한 명뿐이었다.



같은 달 9일 오후 6∼8시 근무명령표상 근무자는 4명이지만 실제 근무자는 1명이었다. 결과보고서에 첨부된 근무자의 옷차림은 이날 실제 근무자와 복장이 달라 이전에 촬영했던 것을 재사용한 것으로 보인다.



지난 달 14일도 마찬가지였다. 기자가 게이트 앞을 관찰한 결과 오전 11시54분쯤 도서관 직원 1명이 낮 12시부터 근무를 서기 위해 부스로 들어간 후 이전 근무자가 교대해 나왔다. 같은 날 오후 4∼8시 근무자도 1명뿐이었지만 결과보고서에는 안전지도 근무자가 3명인 것으로 기재돼 있다.



안전지도로 도서관 직원들이 받는 수당은 2023년 1억90만원(1인당 평균 288만3000원), 2024년 9590만원(1인당 290만6000원), 지난해 1억100만원(1인당 297만1000원) 등 매년 1억원을 웃돈다. 도서관 관계자는 “실제 근무를 서고 있지만 업무 과정에서 잘못한 부분이 있긴 하다”며 “결과보고서에 올린 사진은 미리 찍어놓은 경우가 있다”고 해명했다.