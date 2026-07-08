세종 소재 병원 홈페이지 해킹 정황…경찰 수사 나서

회원 정보 유출 가능성…'협박 이메일 동일' 사건 수사 중인 서울청으로 이송

세종시 소재 병원 홈페이지가 해킹돼 회원들의 개인정보가 유출됐을 가능성이 제기되면서 경찰이 수사에 나섰다.



8일 세종경찰청 등에 따르면 세종시 한 병원은 최근 홈페이지 관리 위탁업체의 서버가 해킹된 정황을 확인하고 지난달 26일 세종남부경찰서에 고발장을 접수하는 한편 개인정보보호위원회에 유출 사실을 신고했다.

세종경찰청 현판. 연합뉴스

유출 가능성이 있는 정보는 홈페이지 회원의 아이디, 성명, 생년월일, 이메일, 휴대전화번호, 주소 등인 것으로 전해졌다.



세종남부경찰서로부터 사건을 넘겨받은 세종경찰청 사이버수사대는 이날 해당 사건을 서울경찰청으로 이송했다.



경찰에 따르면 해커로 추정되는 인물이 병원 측에 "회원 개인정보를 탈취했다"며 협박 메일을 보냈는데, 이 메일이 이미 서울경찰청에서 수사 중이던 기존 해킹 사건 피의자의 이메일 주소와 일치한 것으로 파악된 데 따른 조치다.



세종경찰청 관계자는 "서울청에서 선행 수사 중인 다른 해킹 사건과 연관성이 있어 병합 수사하는 것이 효율적이라고 판단해 오늘 사건을 이송했다"고 밝혔다.



다만 실제 해킹 여부와 정확한 피해 사실관계는 아직 확정되지 않은 상태다.



병원 측은 홈페이지 공지문을 통해 "유출 사실을 인지한 즉시 협력업체와 취약점 점검 및 보완 조치를 완료했으며, 추가 침입 방지를 위한 모니터링을 실시하고 있다"며 "고객들께 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 깊이 사과드리며 조속한 수습을 위해 관련 기관과 적극 협조하겠다"고 밝혔다.



다만 병원 측은 "진료 기록, 수술 이력, 주민등록번호 등은 병원 내부 의료 시스템에서 별개로 안전하게 관리되고 있으며, 이번 건과 전혀 무관하다"고 알렸다.

<연합>