임협 난항 현대차 노조, 오는 13∼15일 부분파업 예고

현대자동차 노동조합(금속노조 현대차지부)이 올해 임금협상이 난항에 빠지자 오는 13∼15일 부분 파업에 들어간다.



노조는 8일 개최한 2차 중앙쟁의대책위원회에서 해당 기간 매일 2시간씩 파업하기로 결정했다고 밝혔다.

발언하는 이종철 현대차 노조 지부장. 연합뉴스

노조는 이날 쟁대위에 앞서 회사와 15차 교섭을 벌였으나 합의에 이르지 못하자 파업에 들어가기로 했다.



회사 측은 이날 교섭에서 월 기본급 8만9천원 인상과 성과금 350%+1천만원, 주식 15주 지급 등을 담은 3차 협상안을 제시했으나 노조는 조합원 기대를 충족하기에 부족하다며 거부했다.



노조는 사측의 추가 제시를 압박하고자 파업을 결정하면서, 사측과 교섭을 이어갈 방침이다.



이에 따라 새로운 협상안이 제시돼 노사가 잠정 합의하면 파업 실행이 유보될 가능성도 있다.



올해 교섭에서 노사는 임금 인상 규모와 상여금 인상 등을 두고 줄다리기 중이다.



회사는 지난해 영업이익 감소에 이어 올해 상반기 판매 실적도 부진해 여력이 많지 않다는 입장이지만, 노조는 물가 상승을 고려한 실질 임금 인상이 필요하다는 태도다.

<연합>