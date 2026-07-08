AI 시대 ‘N% 성과급’ 배분 논란 해법 모색…노동부, 14일 토론회 개최

고용노동부가 최근 화두로 떠오른 기업의 초과이윤 재분배 문제에 관한 토론회를 14일 연다.

노동부는 “‘인공지능(AI) 기술혁신에 발맞춘 새로운 사회혁신의 길 토론회’를 14일 오후 2시부터 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 진행할 것”이라고 8일 밝혔다.

이번 토론회는 강성진 한국경제학회장(고려대 경제학과 교수)이 좌장을 맡는다. 발제자로는 더불어민주당 인공지능(AI)강국위원회 간사인 차지호 의원과 정흥준 서울과학기술대 교수(경영학), 윤동열 건국대 교수(경영학)가 나선다. 양대노총 관계자를 포함해 관련 전문가 6명이 이어서 토론에 참여한다.

이번 토론회는 삼성전자 노조의 임금 교섭에서 촉발됐다. 반도체 업계의 초호황으로 ‘N% 성과급’ 배분을 둘러싼 노사 갈등이 지속해 사회적 논의 필요성이 높아졌다.

앞서 김영훈 노동부 장관은 5월 말 기자간담회에서 “6월 초 ‘한국형 사회연대임금정책 가능성 모색에 관한 토론회’를 열겠다”고 밝혔다. 이후 기업 이익 재분배 논란이 불거지자 토론회는 한차례 연기됐다. 토론회 명칭도 ‘사회연대임금’ 대신 AI와 기술혁신으로 바뀌었다.

토론회에서는 AI 산업 전환 시대 지속 가능한 미래를 위한 기업혁신 투자, 미래세대 일자리와 인재 양성, 사회안전망 확대 등 의제가 논의될 전망이다. 대기업의 대규모 이익을 하청기업 노동자와 나눠야 한다는 주장도 주요하게 거론될 것으로 보인다.