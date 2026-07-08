육·해·공사 총동창회, 사관학교 통합 반대 총궐기…"졸속 추진 중단"

육군·해군·공군사관학교 총동창회가 8일 정부의 사관학교 통합 정책에 반대하는 총궐기대회를 열고 추진 중단과 원점 재검토를 촉구했다.

총동창회가 이 문제와 관련해 집단행동에 나선 것은 이번이 처음이다.

8일 국회 본청 앞 계단에서 육·해·공군사관학교 총동창회, 육사 사관생도 학부모 모임 등 참석자들이 연 육·해·공군사관학교 통폐합 및 육군사관학교 지방 이전 반대 총궐기 대회에서 애국가를 부르고 있다. 연합뉴스

육·해·공사 총동창회는 이날 오전 여의도 국회 본관 계단에서 육사 출신인 국민의힘 한기호(31기)·임종득(42기) 의원, 육사 생도 학부모 모임 등과 함께 ‘육·해·공군사관학교 통폐합 및 육군사관학교 지방 이전 반대 국민 총궐기대회’를 개최했다.

국회 경내 집회·시위가 불가능해 행사는 국회의원 기자회견 형식으로 진행됐다.

주최 측에 따르면 2000명 가까운 인원이 참석했다. 역대 육사 교장단을 비롯한 42개 단체, 예비역 장성 등이 자리했고 다수의 야당 의원도 합류했다.

총동창회는 결의문에서 “사관학교 통폐합과 육사 지방 이전은 국군의 역사와 전통, 정체성과 전문성, 국가안보 전반에 영향을 미칠 수 있는 중대한 국가적 현안”이라며 “정부가 객관적 검증과 국민적 공감대, 사회적 합의를 무시한 채 졸속으로 추진하고 있다”고 비판했다. 이어 사관학교 개혁이 필요하다면 군사 전문가와 군 원로, 교육계, 생도 학부모 등이 참여하는 협의기구를 구성해 공개적이고 객관적으로 정책을 설계해야 한다고 촉구했다.

총궐기대회 참가자들은 행사 후 국방부 민원실에 결의문을 전달했다.

국방부는 국군사관학교를 창설해 육·해·공군 사관학교 생도들을 통합 선발하는 개혁 방안을 추진 중이다.