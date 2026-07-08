세계녹색성장포럼 포항서 팡파르, 산업·환경 공존 방안 모색

이회성, 짐스키 등 전문가 참여, 청소년 기후실험 등 부대행사도 마련

포항라한호텔서 8∼10일까지 3일간

50개국 연인원 1500여 명 참여, 산업도시 포항의 녹색전환 비전 세계에 공유

기후위기 시대, 지방도시 주도 녹색성장 협력 모델 제시

녹색산업·저탄소 해양교통·녹색금융·블루카본 등 분야별 논의 이어져

경북 포항시가 8일 라한호텔 포항에서 ‘2026 세계녹색성장포럼(World Green Growth Forum 2026·WGGF 2026)’을 성황리에 개막한 가운데 기후위기 대응과 지속가능한 산업 전환, 국제협력 방안 모색에 적극 나섰다.

올해 포럼은 ‘경계를 넘어, 새로운 녹색 미래로(Beyond Boundaries, A New Green Future)’를 주제로, 기후위기 대응과 지속가능한 산업 전환, 도시 간 국제협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

포항시가 8일 라한호텔 포항에서 ‘2026 세계녹색성장포럼(World Green Growth Forum 2026·WGGF 2026)’을 성황리에 개막한 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이날 개회식은 박용선 포항시장의 개회사를 시작으로 김철수 포항시의회 의장의 환영사와 이명박 전 대통령의 영상 축사, 김희수 경북도의회 의장, 김상협 글로벌녹색성장기구(GGGI) 사무총장 등의 축사로 이어졌다.

또한 반기문 GGGI 의장, 이철우 경북도지사가 영상 축사를 통해 포럼 개최를 축하했다. 이회성 CF연합 회장과 짐 스키 IPCC 의장은 오프닝 스피치를 통해 기후위기 시대 국제사회의 연대와 실천 필요성을 강조했다.

박용선 포항시장은 개회사에서 “탄소중립은 더 이상 환경만의 문제가 아니라 산업 경쟁력의 문제”라며 “포항은 철강산업의 녹색 전환을 기반으로 AI, 이차전지, 수소 등 미래 신산업 육성을 함께 추진하며 지속가능한 산업도시의 새로운 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

포항시가 8일 라한호텔 포항에서 ‘2026 세계녹색성장포럼(World Green Growth Forum 2026·WGGF 2026)’을 성황리에 개막한 가운데 박용선 시장이 개회식에 앞서 열린 프레스 컨퍼런스에서 인사말을 하고 있다.

개회식에 앞서 열린 프레스 컨퍼런스에는 박용선 포항시장과 후안 베르데 기조연사, 김상협 글로벌녹색성장기구(GGGI) 사무총장, 지노 반 베긴 이클레이(ICLEI) 사무총장이 참석해 포항의 녹색전환 비전과 기후위기 대응을 위한 도시·국제기구 간 협력 방안을 공유했다.

포럼 기간에는 후안 베르데 알라모 홀딩 그룹 회장의 기조연설을 비롯 녹색산업, 저탄소 해양교통, 녹색금융, 해양생태, 기후 안심 도시, 자연기반해법, 일상 속 기후행동 등을 주제로 한 분야별 세션이 이어진다.

이와 함께 포항 소재 기업의 해외 기후 프로젝트 참여 가능성을 모색하는 ‘GGGI* X 포항기업 워크숍’, 국내외 청년들이 참여하는 녹색성장 아이디어 해커톤, 청소년 기후실험실 등 다양한 부대행사도 함께 진행된다.

포항시가 8일 라한호텔 포항에서 ‘2026 세계녹색성장포럼(World Green Growth Forum 2026·WGGF 2026)’을 성황리에 개막한 가운데 이명박 전 대통령이 영상을 통해 축사를 전하고 있다.

GGGI(Global Green Growth Institute, 글로벌녹색성장기구)는 2010년 한국 주도로 설립, 2012년 국제기구로 공식 출범한 기관으로, 각국 정부와 협력해 녹색성장과 지속가능한 발전을 지원하고 있다.

특히 시민참여 콘서트에는 최재천 이화여자대학교 에코과학부 명예교수와 홍다경 지구를 지키는 배움터 대표가 참여해 시민들과 함께 일상 속 기후행동의 의미를 나눌 예정이다.

포항시는 이번 포럼을 통해 산업과 환경이 공존하는 녹색성장 도시 이미지를 국제사회에 널리 알리고, 향후 국제기구·기업·도시 간 실질적 협력 기반을 확대해 나갈 계획이다.

한편 2026 세계녹색성장포럼(WGGF 2026)의 자세한 내용은 공식 누리집(wggf.co.kr)에서 확인할 수 있다.