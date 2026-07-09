의식잃고 뇌진탕이라더니…‘자작극 의혹’ 정이한 구속

음료 던진 헬스트레이너도 구속

지난달 6·3 지방선거 당시 ‘음료 피습’을 당했다고 주장했다가 ‘자작극 의혹’이 제기된 전 개혁신당 부산시장 후보 정이한씨와 정씨에게 음료를 던진 헬스트레이너 윤모씨가 구속됐다.

부산지법 엄지아 영장전담 판사는 8일 열린 정씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 결과 ‘증거인멸 우려’가 있다며 구속영장을 발부했다. 심영학 영장전담 부장판사 심리로 열린 윤씨에 대한 영장실질심사에서도 ‘증거인멸과 도주 우려가 있다’며 구속영장이 발부됐다. 사건 발생 직후 음료 투척 가해자로 긴급 체포된 윤씨는 엄 판사로부터 한 차례 영장실질심사를 받은 적이 있어 이번에 심 부장판사에게 심리를 받았다.

앞서 경찰은 지난 1일 정씨와 윤씨에 대해 위계에 의한 공무집행방해와 공직선거법 위반 혐의로 구속영장을 신청했고 검찰은 이틀 만에 구속영장을 청구했다.

정씨와 윤씨는 각각 다른 방법으로 법정에 출두했다. 이날 오후 2시쯤 정장 차림의 정씨는 담담한 표정으로 법원에 출두한 반면 검찰에 신변보호를 요청한 A씨는 별도의 통로로 법정 안으로 들어갔다.

정씨는 “자작극 의혹을 인정하느냐”는 취재진 질문에 “죄송하다. 모든 건 법정에서 명명백백하게 사실관계를 밝히겠다”고 대답했다. 그러면서 “제가 할 수 있는 선에서 최선을 다해 성실히 조사에 임하겠다”고 덧붙였다.

정씨는 지난 4월27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 유세도중 차량 운전자가 던진 음료에 맞아 쓰러졌다고 주장했다. 당시 정씨는 음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으며 뇌진탕 진단을 받았다고 밝혔다.

경찰은 선거 직후 ‘음료 피습’ 상황에 대해 수사하다 정 전 후보와 윤씨가 선거운동 과정에서 사전에 ‘음료 피습’ 상황을 꾸민 정황을 포착하고 수사를 진행해왔다.

특히 사건 발생 전 정씨와 윤씨가 통화한 기록과 함께 이전부터 친분이 있었다는 사실이 알려지면서 자작극 의혹이 확산했다.