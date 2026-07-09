강경호 주미대사는 8일(현지 시간) 미국 정치권에서 한국의 쿠팡 차별 대우 주장이 지속 제기되는 것과 관련해 "양국 정부 간에는 이러한 문제가 한미 관계에 부담이 되지않도록 안정적으로 관리하자는 공감대가 형성돼 있다"고 강조했다.

강 대사는 이날 미국 워싱턴DC 주미대사관에서 특파원간담회를 열고 이같이 말한 뒤 "대사관은 미측과 지속적 협의를 통해 우리 입장을 분명하고 일관되게 설명해나가겠다"고 설명했다.

쿠팡에 대한 문제제기가 최근에도 미 정치권에서 이뤄지면서 양국 현안으로 떠올랐으나, 여전히 갈등이 확대되지 않게 관리하자는게 양국 정부의 공통된 입장이란 설명이다.

미 정치권에서는 지난해 말 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사건 이후 한국 정부가 미국 기업을 차별하고 있다는 주장이 이어졌고, 이달 초에는 미 하원 법제사법위원회에서 관련 보고서까지 발표돼 논란이 됐다.

한국 정부는 쿠팡의 일방적 주장을 담은 것이라는 비판 성명을 냈으나, 이후 백악관 관계자가 쿠팡이 차별받고 있는 것이 맞다는 입장문을 내놓으면서 정부간 갈등으로 비춰지기도 했다.

외교가에서는 백악관 입장 발표는 다소 의외라는 평가가 나오는 가운데, 정부는 백악관 국가안보회의(NSC) 등과 접촉해 이 문제를 안정적으로 관리해가자는 공감대를 다시 한번 확인한 것으로 알려졌다.

또한 미 의회에서 발표된 보고서에 대한 반론을 취합해 하원 법사위에 전달할 계획으로 전해졌다.

한편 트럼프 행정부가 추가 관세 부과를 예고하고 있음에도 정부는 15% 수준이 유지될 것으로 보고 있다. 지난해 한미 관세합의 내용이 유지될 것이란 미측의 언질이 있었다고 한다.

강 대사는 "7월 24일 122조 글로벌 관세(10)% 종료를 앞두고 미국무역대표부(USTR)의 강제노동 301조 관세 조치가 6월 발표돼 의견 수렴 중에 있고, 과잉생산 301조 조사 결과도 관심이 모인다"고 말했다.

이어 "우리는 기존 한미관세 합의에 따라 양국 이익균형이 유지돼야 한다는 점을 강조하고 있다"며 "미측도 한미관세합의를 준수하겠다는 의사를 표명해오고 있다"고 말했다.

한미는 지난해 협상을 통해 한국에 대한 상호관세를 25%에서 15%로 낮추는데 합의했다. 이 과정에서 양국은 한국의 핵추진잠수함 도입과 우라늄 재처리 권한 확보도 추진하기로 했다.

강 대사는 "양국 정부는 (지난달) 앨리슨 후커 국무부 정무차관 방한을 계기로 원자력, 핵잠 부분 정상간 합의사항을 속도감 있게 이행해 가시적 성과를 도출하기 위한 본격적 소통 체계를 가동했다"며 "현재 차기 협의일정 조율을 위한 소통이 진행되고 있으며 향후 부문별 협의를 가속화하기 위해 미국과 수시 접촉을 추진할 예정"이라고 설명했다.

외교당국은 한국이 비확산 체제 모범국가이며, 원자력 발전 능력은 세계 5위에 이르지만 재처리 권한을 갖고 있지 않아 에너지 안보에 큰 부담이 된다는 논리를 들어 미국 의회도 설득해 나갈 방침으로 알려졌다.

<뉴시스>