어제 다 잡았는데 또…싱크대 점령한 초파리, 씨 말리려면?

암컷 한 마리 최대 500개 산란…여름엔 8~10일 만에 성충

식초·주방세제 트랩으로 성충 줄이고, 배수구 물때까지 제거

과일 껍질·음식물 찌꺼기·젖은 행주 두면 며칠 뒤 다시 번식

“어제 다 잡았는데 또?”

초파리는 여름철 주방의 과일 껍질, 음식물 찌꺼기, 배수구 물때 등에서 빠르게 번식할 수 있다. 게티이미지뱅크

서울 용산구에 사는 직장인 김모(39) 씨는 며칠째 초파리와 씨름 중이다. 전날 저녁 분명 다 잡았다고 생각했지만, 다음 날 아침 싱크대 주변에는 다시 초파리가 날아다녔다. 먹다 남은 복숭아 씨를 쓰레기통에 잠시 둔 게 시작이었다.

여름철 주방에서 초파리 한두 마리를 발견했다면 단순히 밖에서 날아든 벌레로 넘기기 어렵다. 싱크대 배수구나 음식물 쓰레기통, 과일 껍질, 마시다 남은 음료 용기 어딘가에 먹이와 습기가 남아 있을 가능성이 크다.

눈에 보이는 성충만 잡아서는 해결되지 않는다. 알과 유충이 남아 있으면 며칠 뒤 같은 상황이 다시 반복된다.

◆열흘이면 다시 성충 된다

초파리는 번식 속도가 빠르다. 온도와 습도 조건이 맞으면 알에서 성충으로 자라는 데 8~10일이면 충분하다. 암컷 한 마리는 일생 동안 최대 500개의 알을 낳을 수 있다.

여름철 음식물 쓰레기나 과일 껍질을 잠깐 방치했을 뿐인데 주방에 초파리가 급격히 늘어나는 이유다.

초파리는 썩은 과일, 발효된 냄새, 단맛에 잘 끌린다. 복숭아·바나나·포도처럼 당분이 많은 과일 껍질이나 과즙이 남은 컵, 맥주·와인병, 음료 캔도 좋은 유인원이 된다.

특히 쓰레기통 바닥에 과즙이 흘러 있거나 배수구 거름망에 음식 찌꺼기가 남아 있으면 초파리가 알을 낳기 쉽다.

◆식초 트랩, 성충 줄이는데 도움

이미 초파리가 늘었다면 먼저 성충 개체 수를 줄여야 한다. 가장 간단한 방법은 식초 트랩이다. 작은 컵이나 병에 사과식초를 붓고 주방세제를 한두 방울 떨어뜨린다. 그 위를 랩으로 덮은 뒤 이쑤시개로 작은 구멍을 여러 개 뚫어두면 된다.

초파리는 식초의 발효취를 따라 안으로 들어간다. 주방세제는 액체의 표면장력을 낮춰 초파리가 액체 위에 앉아 버티지 못하게 한다. 먹다 남은 와인이나 맥주, 바나나 껍질을 이용해 좁은 입구의 병 안으로 유인하는 방식도 원리는 비슷하다.

다만 트랩은 이미 날아다니는 성충을 줄이는 방법일 뿐이다. 주방 한쪽에 트랩만 놓아두고 음식물 찌꺼기와 배수구 물때를 그대로 두면 며칠 뒤 다시 초파리가 보일 수 있다.

◆에리스리톨, 실험실 결과를 생활요법으로 옮기긴 어려워

인공감미료 성분인 에리스리톨이 초파리에게 치명적으로 작용한다는 연구 결과도 있다. 미국 드렉셀대 연구진은 에리스리톨을 먹은 초파리의 수명이 크게 줄어드는 것을 확인했다. 다른 먹이가 있는 조건에서도 초파리가 에리스리톨을 섭취했고, 수명 감소가 관찰됐다.

그렇다고 이를 가정용 퇴치법으로 그대로 옮겨 쓰기는 어렵다. 해당 연구는 실험실 환경에서 초파리에게 에리스리톨을 먹였을 때 나타난 반응을 본 것이다.

주방에 감미료를 흩뿌려 두면 초파리뿐 아니라 개미나 바퀴벌레 같은 다른 해충을 부를 수 있다. 실제 생활에서는 식초 트랩처럼 제한된 용기 안에 유인물을 넣어 쓰는 방식이 더 안전하다.

◆진짜 승부처는 배수구와 젖은 행주

초파리를 끊으려면 냄새의 출처부터 없애야 한다. 식탁 위 과일은 오래 두지 말고 냉장 보관한다. 과일 껍질과 음식물 쓰레기는 바로 밀봉해 버리고, 음료 캔이나 배달 용기는 물로 헹군 뒤 말려야 한다. 맥주병, 와인잔, 주스 컵처럼 단 냄새가 남는 용기도 바로 씻는 게 좋다.

가장 놓치기 쉬운 곳은 싱크대 배수구다. 거름망에 낀 음식물 찌꺼기, 배수구 안쪽 물때, 축축한 틈새는 초파리가 번식하기 좋은 환경이다.

뜨거운 물을 한 번 붓는 것만으로는 부족할 수 있다. 거름망을 비우고 배수구 안쪽을 솔로 닦아 유기물을 벗겨내야 한다. 필요하면 배수구 전용 세정제를 써서 찌든 물때를 제거한다.

초파리는 과일 껍질과 음식물 찌꺼기, 배수구 물때 등 습기와 유기물이 남은 곳에서 빠르게 번식한다. 성충을 잡는 것보다 번식 장소를 함께 없애는 관리가 중요하다. ChatGPT 생성 이미지

젖은 행주와 수세미도 방치하면 문제가 된다. 물기를 머금은 천에 음식물 성분이 남아 있으면 초파리 유충이 자랄 수 있다. 행주는 빨아 널고, 수세미는 물기를 짜서 통풍되는 곳에 둬야 한다.

외부 유입도 막아야 한다. 방충망이 찢어진 곳은 없는지, 창틀 빗물구멍이나 문틈으로 작은 벌레가 들어올 틈은 없는지 확인한다. 주방 창문을 자주 열어둔다면 방충망 상태부터 살피는 게 좋다.

초파리 몇 마리를 잡는 일은 어렵지 않다. 문제는 다시 꼬이지 않는 주방을 만드는 일이다. 트랩은 어디까지나 보조 수단이다. 음식물 찌꺼기를 바로 치우고, 배수구 물때를 벗겨내고, 젖은 행주를 말리는 기본 관리가 이어져야 초파리도 끊긴다.