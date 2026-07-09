전국 강한 장맛비…중부 최대 200㎜ ‘물폭탄’ [오늘날씨]

아침 최저 21~25도·낮 최고 25~34도

충청 최대 200㎜…수도권 많은 곳 150㎜ 이상

목요일인 9일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 중부지방과 전라권, 경북 중·북부를 중심으로 최대 200㎜ 이상의 많은 비가 예보된 가운데 시간당 최대 80㎜의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠다.

서울 을지로1가 사거리에 출근하는 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 예보에서 “제주도는 새벽에, 충청권과 남부지방은 밤에 대부분 비가 그치겠지만 수도권과 강원도는 10일 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다”고 밝혔다.

예상 강수량은 서울·인천·경기가 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 강원 내륙·산지 50∼100㎜(많은 곳 강원 중·남부 내륙 150㎜ 이상), 강원 동해안 5∼50㎜, 대전·세종·충남·충북 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상)이다.

전북·광주·전남 북서부·중부 서해안은 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 전남 동부·남서부(중부 서해안 제외) 30∼80㎜, 경북 중·북부 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 대구·경북 남부·경남 서부 내륙 20∼60㎜, 서해5도 20∼60㎜, 제주도 산지 5∼30㎜, 제주도(산지 제외) 5㎜ 미만이다.

특히 충청권과 전북, 전남 북서부는 9일 새벽부터 아침 사이 시간당 50~80㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망된다.

경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙도 같은 시간대 시간당 30~50㎜, 수도권과 강원, 경북 북부는 시간당 20~50㎜의 강한 비가 예보돼 호우특보가 발표될 가능성이 있다.

전남 남동부와 경상권, 제주도 일부 지역에는 폭염특보가 발효 중인 가운데 남부지방을 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다.

비가 그친 뒤인 10일부터는 전국 대부분 지역으로 폭염이 확대될 가능성이 있다.

아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 25~34도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 24도, 대전 23도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 24도, 부산 23도, 제주 25도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 27도, 수원 27도, 춘천 26도, 강릉 28도, 대전 27도, 전주 30도, 광주 31도, 대구 33도, 부산 30도, 제주 31도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다．