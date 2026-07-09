‘6억 풀대출’ 믿었는데 어쩌나…국민은행, 주담대 한도 6억→3억으로 축소

10일부터 수도권·규제지역뿐만 아니라 전국 해당

KB국민은행이 수도권·규제 지역뿐만 아니라 전국의 주택 구입 목적의 주택담보대출(주담대) 한도를 3억 원으로 제한한다. 정부의 6억원 상한보다 더 엄격한 자체 기준을 적용하는 것으로, 하반기 은행권의 대출 문턱이 한층 높아질 전망이다.

KB국민은행이 주택구입자금 대출 한도를 축소한다. 연합뉴스

9일 금융권에 따르면 KB국민은행은 오는 10일부터 별도 안내 시까지 수도권과 규제 지역의 주택구입자금 대출 최대한도를 기존 6억원에서 3억원으로 제한한다.

현재 수도권 및 규제지역 주담대 한도는 최대 6억 원인데, 국민은행이 자체적으로 한도를 추가 축소하는 것이다.

더 나아가 기존에는 대출 한도가 적용되지 않던 모든 지역에 최대 3억 원 이내 한도가 적용된다.

정부가 지난해 6·27 가계부채 관리 방안을 통해 수도권 주택담보대출 상한을 6억원으로 제한한 데 이어 시중은행이 이를 3억원으로 더 낮춘 것은 이번이 처음이다.

다만 실수요자를 고려해 일부 대출은 한도 제한 대상에서 제외된다. 이주비와 중도금, 잔금 등 집단대출을 비롯해 정책금융인 기금대출과 보금자리론, 전세사기 피해자의 주택 구입·경락자금 대출은 기존 기준이 유지된다.

또 대출금 증액이 없는 KB국민은행 내 대환대출과 재대출, 상속에 따른 채무 인수 역시 이번 조치의 적용을 받지 않는다.

수도권과 규제지역의 매매가격 25억원 초과 주택에 대한 주택구입자금 대출은 기존과 같이 최대 2억원 한도가 유지된다.

KB국민은행 관계자는 “가계대출의 안정적인 관리와 포트폴리오를 선제적으로 조정하기 위한 자체 관리 방안”이라며 “실수요자 보호와 금융시장 안정을 함께 고려하면서 운영해 나갈 계획”이라고 말했다.

이번 조치로 은행권의 대출 규제가 더욱 강화될 가능성도 제기된다. KB국민은행이 대출 문턱을 높이면서 다른 은행으로 대출 수요가 몰리는 ‘풍선효과’가 나타날 수 있다는 전망도 나온다.

실제로 주요 시중은행들의 가계대출은 이미 금융당국이 제시한 연간 관리 목표에 근접한 상태다.

5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 2일 기준 정책성 대출을 제외한 가계대출 잔액은 648조35억원으로 지난해 말보다 3조335억원 증가했다. 이는 은행권이 금융당국에 제출한 올해 가계대출 증가 목표치(약 4조3000억원)의 상당 부분을 이미 채운 수준이며, 일부 은행은 목표치를 넘어선 것으로 알려졌다.

이와 관련, 한국은행은 지난달 금융안정보고서에서 “다주택자 양도세 중과 재개를 앞두고 늘어난 주택 거래가 시차를 두고 대출에 반영된 데다 신용대출을 포함한 기타대출도 늘었다”고 지적했다.

은행권의 총량 관리가 이어질 경우 하반기에는 1금융권의 주택담보대출 공급이 더욱 위축될 가능성이 크다.

신한은행은 이달 들어 일주일 만에 대출모집인을 통한 신규 대출 접수 한도를 소진해 관련 대출을 일시 중단했다. 하나은행도 다음 달 실행되는 대출모집인 채널의 주택담보대출 접수를 지난 2일 중단한 상태다.